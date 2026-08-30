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橄欖園餐廳「義大利麵吃到飽」回歸 增2全新菜色

編譯莊瑞萌／即時報導
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橄欖園粉絲每年都在等待「無限量義大利麵碗」優惠回歸。（美聯社）
橄欖園粉絲每年都在等待「無限量義大利麵碗」優惠回歸。（美聯社）

橄欖園(Olive Garden)的「無限量義大利麵碗」促銷將於8月31日回歸，價格從14.99元起跳，可享用無限續加的義大利麵、麵包棒與湯或沙拉。今年新增辣味白醬與香酥蝦兩款選項，若搭配多種麵條、醬汁與配料，一共可搭配出120種變化。持有義大利麵通行證的顧客可於8月24日起搶先體驗。

雅虎(Yahoo)報導，今年初夏，橄欖園重新推出了最受歡迎的促銷商品之一：「無限量義大利麵通行證」(Never-Ending Pasta Pass)。這張售價100元的通行證，可讓顧客可在今年秋季享有13周的無限量義大利麵，在睽違六年後回歸，而且幾乎立即銷售一空。但如果不是搶到「無限量義大利麵通行證」的一萬名顧客之一，也不必失望，因為橄欖園的「無限量義大利麵碗」(Never-Ending Pasta Bowl)促銷即將回歸。只不過想吃無限量義大利麵、麵包棒與湯或沙拉，需支付14.99元，但仍相當超值。另外，這次促銷還將包括兩款全新選項。

橄欖園一直以來都以其無限續湯、沙拉與麵包棒深受喜愛。不過，粉絲每年都在等待「無限量義大利麵碗」優惠回歸。從8月31日開始，這項無限量義大利麵促銷將重新登場而且還新增兩款新菜色，橄欖園推出新醬汁「辣味白醬」(Spicy Alfredo)與「香酥蝦」(Crispy Shrimp Fritta)。

該連鎖店的白醬是菜單上最受歡迎的義大利麵醬汁之一，現在為這款備受喜愛的奶油起司醬增添辣味，而「香酥蝦」則是該連鎖店長期以來在「無限量義大利麵碗」菜單上深受歡迎的「香酥雞」(Crispy Chicken Fritta)的海鮮版。

隨著新款「辣味白醬」與「香酥蝦」加入，無限量義大利麵的搭配總數達到120種。除新品之外，還可選擇寬麵(fettuccine)、直麵(spaghetti)、天使細麵(angel hair)與通心麵(rigatoni)等麵條形狀；白醬、肉醬、五種起司紅醬、傳統紅醬與奶油蘑菇醬等醬汁及香酥雞、肉丸與義大利香腸等配料。

橄欖園的「無限量義大利麵碗」從14.99元起跳，價格包括湯或沙拉與麵包棒的選擇。不過，每種配料需額外加價4.99元才能享有無限續加的蝦、雞肉或肉類。即使加上配料，這頓無限續加的餐點也僅需約20元。

橄欖園的「無限量義大利麵碗」將於8月31日回歸，「無限量義大利麵通行證」持卡人與橄欖園電子俱樂部(eClub)會員可從8月24日起搶先體驗。

精華 FAQ

  • 這項促銷將於8月31日正式回歸，消費者可用14.99元起的價格，享受無限續加的義大利麵、麵包棒，以及湯或沙拉。

  • 今年新增兩款菜色，分別是辣味白醬Spicy Alfredo與香酥蝦Crispy Shrimp Fritta，讓原本熱門的義大利麵組合更有變化。

  • 持有義大利麵通行證的顧客，以及橄欖園eClub會員，都能從8月24日起搶先體驗這次回歸的無限量義大利麵碗促銷。

義大利 雅虎

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