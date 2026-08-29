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從高級餐廳到好市多冷凍櫃 日本和牛如何征服美國市場

編譯陳韻涵／即時報導
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德州休士頓一家壽司店提供的和牛菜品。（路透）
德州休士頓一家壽司店提供的和牛菜品。（路透）

日本和牛(Wagyu)近年在美國愈來愈普及，既得益於日本國內因素，也受惠海外市場變化。專家分析，日圓貶值加上和牛供應量上升，造成一定程度的和牛肉品過剩；在美國，進口商網路擴張，則讓取得和牛變得更容易。

華爾街日報報導，「和牛」泛指「日本牛」，但真正的「和牛」只有四個牛種，分別是黑毛和種、褐毛和種、日本短角種與無角和種。

和牛的肉質常被比喻為雪花，一方面因為錯綜複雜的大理石脂肪紋理，另一方面也是因為它入口即化的口感。

澳洲名廚傑斯·普萊斯(Jess Pryles)形容，「和牛帶來奶油般的濃郁口感，入口即化。」

和牛的零售價格通常介於每磅100元至120元之間，但因肉質油膩，每次食用份量通常較少。

和牛進口商酒井純平(Jumpei Sakai)表示，近年他所銷售的和牛前腰脊肉每磅價格從65元降至41元；相較於其他牛肉價格屢創新高，和牛反而顯得物超所值，加上正值夏末燒烤旺季，美足開球派對季節將至，消費者有更多機會嘗試和牛。

和牛的美味享譽國際，最初賦予這種牛肉盛名的日本牛隻曾出口至美國與澳洲，並在當地進行雜交繁殖，催生出掛著「和牛」名號、肉質卻有所差異的新品種；普萊斯解釋，這是因為「和牛」一詞過度稀釋。

除了風味外，和牛與眾不同的原因在於講究的牛隻養殖與照護過程。

和牛接受高度規範化的專業照顧，食用大麥、玉米、苜蓿與米糠等昂貴飼料；這種一絲不苟的態度也是和牛價格高昂的原因之一，日本更建立一套全國性追溯系統，透過十位數編碼即可查詢每頭牛的出生日期、品種、產地牧場及加工紀錄。

隨著美國本土和牛養殖業者持續擴產，美國各類和牛市場的規模已成長至18億元，預計到2034年將達到30億元。

除了高級餐廳，和牛如今也出現在體育場及速食連鎖店中，包括曾推出和牛漢堡的Arby's。

為區分本和牛與其他地區生產的和牛，日本食肉格付協會(JMGA)設立A5標章，僅授予最高品質的和牛肉塊。

酒井解釋道：「A5等級以外觀判定，A5和牛的脂肪含量更高，從肉塊橫切面的大理石紋理就能看得出來，這是決定肉品最高等級的關鍵。」

好市多(Costco)的三磅裝A5和牛售價349元，線上業者Wagyu Shop則以349元販售五種不同部位的禮盒。

精華 FAQ

  • 主要來自日本國內供應增加與日圓貶值，使出口更有利；同時美國進口商網路擴張，讓和牛更容易進入零售、餐廳與其他通路。

  • 因為進口更方便、價格相對回落，而且其他牛肉價格居高不下，讓和牛在部分場景顯得更划算，因此逐步出現在好市多、體育場與連鎖速食店。

  • A5是日本食肉格付協會授予的最高等級標章，依外觀與大理石紋理判定。日本還建立全國追溯系統，可查每頭牛的出生、品種、牧場與加工紀錄。

好市多 日本 澳洲

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