我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本評估：近畿30年內發生規模6.8以上地震機率過半

尼泊爾洪災至少623死 遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
鳳梨酥是台灣知名美食。示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)
鳳梨酥是台灣知名美食。示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

中國大陸網友試吃小潘鳳凰酥後大讚名店實力，並比較傳統冬瓜鳳梨餡與土鳳梨酥風味，掀起對小潘、微熱山丘和佳德的口味討論。

台灣鳳梨酥品牌眾多，一名中國大陸網友「今天吃什麼」近日分享由他人從金門郵寄的小潘鳳凰酥，品嘗後直呼不愧是台灣人氣名店，口感與風味「名副其實」。她特別選購網路推薦的散裝版本，認為外皮綿軟、奶香濃郁，鳳梨內餡融合鹹蛋黃後甜鹹平衡，貼文也引來網友比較小潘、微熱山丘及佳德等品牌。

「今天吃什麼」在小紅書介紹，台灣鳳梨酥大致可分為兩種風格，一種是內餡加入冬瓜蓉的傳統鳳梨酥，另一種則是以純鳳梨餡製作、纖維及酸味較明顯的土鳳梨酥，微熱山丘便是後者代表。她過去已品嘗過微熱山丘，這次因想吃傳統口味，才請人代買許多台灣本地人推薦的小潘鳳凰酥。

所謂鳳凰酥，是在鳳梨酥內餡中加入鹹蛋黃。「今天吃什麼」形容，盒子打開後便能聞到清甜鳳梨香與奶香，外皮十分鬆軟，輕輕觸碰便會掉屑；加入冬瓜蓉的內餡口感細緻，雖然不如純鳳梨餡具有明顯纖維感，卻多了一股蛋黃的鹹香，整體味道讓她聯想到蛋黃派。

小潘鳳凰酥。(小潘蛋糕坊 ／提供)
小潘鳳凰酥。(小潘蛋糕坊 ／提供)

比較兩款人氣產品時，「今天吃什麼」認為微熱山丘酸味較突出，小潘則偏甜，更符合自己對傳統台灣鳳梨酥的印象。她也特地購入據說風味更佳的散裝版本，不過缺少獨立密封包裝，保存期限相對較短，購入後需要盡快食用，也較不方便長途攜帶或分送。

留言區對品牌喜好各有不同，有人直呼「小潘第一」，也有人認為小潘甜度適中、味道較為中庸，反而偏愛奶香及甜味更強的佳德或舊振南；另有網友表示，鳳梨酥首選仍是佳德，也有人認為小潘與微熱山丘都值得嘗試。整體而言，傳統冬瓜鳳梨餡與純鳳梨餡各有支持者，是否加入鹹蛋黃、偏酸或偏甜，仍是決定個人喜好的主要關鍵。

精華 FAQ

  • 她因為收到他人從金門郵寄的小潘鳳凰酥，品嘗後覺得口感與風味很有代表性，因此在小紅書分享心得，並直言這款點心名副其實，值得一試。

  • 她認為微熱山丘的酸味較明顯，屬於純鳳梨餡風格；小潘則偏甜、外皮更綿軟，整體更接近她印象中的傳統台灣鳳梨酥，兩者各有特色。

  • 留言區對品牌偏好分歧，有人力挺小潘第一，也有人偏愛奶香和甜味更強的佳德或舊振南；整體看來，是否加入鹹蛋黃、偏酸或偏甜，都是影響喜好的關鍵。

小紅書 鳳梨酥

上一則

景甜、孫宇晨戀情早曝光？網逐幀比對影片 墨鏡反光藏1身影

下一則

笑讀奧德賽／奧德修斯流浪10年 跟著荷馬文字揭密瘋狂路線

延伸閱讀

中秋還沒到Costco先有過節味 月餅鳳梨酥搶先上架

中秋還沒到Costco先有過節味 月餅鳳梨酥搶先上架
服務生曝誰最會給小費 「他們」出手就是22%甚至更高

服務生曝誰最會給小費 「他們」出手就是22%甚至更高
好市多迷你甜甜圈超順口 網大讚：回神才發現連吃好幾顆

好市多迷你甜甜圈超順口 網大讚：回神才發現連吃好幾顆
好市多冷凍炸雞獲讚「適合中國胃」 華人親測：氣炸16分鐘外脆內嫩

好市多冷凍炸雞獲讚「適合中國胃」 華人親測：氣炸16分鐘外脆內嫩

熱門新聞

將花椰菜直接放入滾水中，可以縮短加熱時間，有助於減少水溶性營養成分流失，同時也比較容易維持鮮綠色澤與爽脆口感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Cats Coming ）

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

2026-08-24 22:25
加州華人在自家後院種菜大豐收。番茄示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Ralph ）

加州華人後院搭4座菜床大豐收 蔬果多到吃不完、還得分送鄰居

2026-08-23 04:51
三生肖在8月下旬都將迎來顯著的「人脈爆發期」，接下來的關鍵突破口就藏在人際互動中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk ）

三生肖8月下旬財神庇佑 屬蛇靠「閒聊」接軌新商機

2026-08-25 22:25
鮭魚擁有超強抗氧化力，是營養師推薦的7大奇蹟食材之一，中高年族群可透過回春飲食維持體力並延緩老化。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Farhad Ibrahimzade）

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

2026-08-26 20:25
除非確定生魚曾以正確溫度儲存，否則最好避免食用。（取自123RF）

10種食物不該在郵輪吃 專家：但多數人還是會吃

2026-08-21 19:30
美國國債突破40兆元，幾乎每個人都要為此增加負擔。(新華社)

國債全民埋單 退休族月減700元福利

2026-08-22 04:41

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包