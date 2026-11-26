26歲的Charles Broomfield雖然年薪高達32萬多，但卻過著非常節儉的生活。示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels.com@kaboompics）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Google工程師Charles Broomfield年薪上看32萬3000元，卻將生活開銷壓到極低。

Google工程師Charles Broomfield年薪上看32萬3000元，卻將生活開銷壓到極低。 重點二： 他靠合租、步行騎車、公司供餐與極少娛樂，把大部分收入投入指數基金。

他靠合租、步行騎車、公司供餐與極少娛樂，把大部分收入投入指數基金。 重點三：受FIRE運動啟發後，他已累積65萬元投資資產，目標提早財務自由創業。

26歲的Google AI資安分析師布魯菲德（Charles Broomfield）年薪有望達到32萬3000元，但他卻努力讓生活開銷低於2萬元，比全美50州平均全職工作者的最低年薪2萬3700元還低。布魯菲德將多餘的資金進行投資，他說存錢比買東西更讓他有成就感，希望30歲達成財富自由，可以轉向創業和自己想做的事。

CNBC Make It報導，布魯菲德的省錢方法包含和室友合住在華盛頓特區，以步行或騎自行車取代開車，在公司享用免費餐點等，而且除了基本需求外幾乎不花錢，即使偶爾為了娛樂而揮霍一下，他也非常節制，以八月為例，他只是去看一場棒球賽和喝杯7元的啤酒。布魯菲德說，他覺得已經擁有自己需要的東西，在購物時反而不會感到快樂。

布魯菲德自從大學起就開始追求財務自由，預計明年內就能達成75萬元的投資目標，比原本設定「30歲前達成」提前很多。雖然他的收入不斷增加，生活方式卻幾乎沒變。

布魯菲德成長於科羅拉多泉（Colorado Springs），父母都是退伍軍人，他和兄弟姊妹在成長過程中，賺到的錢其中一半必須存起來，另一半可以自由花用，或是存起來，從父母那邊賺取利息。到了青少年時期，布魯菲德已經成為有紀律的儲蓄者，當時他夢想著用積蓄買一輛藍寶堅尼，或是一棟豪華頂層公寓，因為他認為大家都想要這些東西。

17歲時，布魯菲德發現了前軟體工程師經營的個人理財部落格「Mr. Money Mustache」，部落格作者在30歲就退休，提倡節儉生活，並將大部分收入用於打造投資組合，讓自己不需要依賴薪資收入就能維持生活，接觸到「財務獨立、提早退休」（FIRE）運動，讓布魯菲德的儲蓄有了全新目標，只要過著非常節儉的生活，就能在30歲實現財務自由，然後去做真正讓自己快樂的事。

2022年從諾克斯學院（Knox College）畢業後，布魯菲德搬到北維吉尼亞，從事年薪超過10萬的工作，並訂下30歲前達成75萬元的投資目標，每年開銷不超過2萬5000元。大學學費由獎學金和他的父母支付，畢業時他有約5萬元的儲蓄，布魯菲德決定從零開始，希望自己的FIRE只包含畢業後賺的金額。

畢業後第一年，布魯菲德對達成財務自由非常狂熱，幾乎是他腦海中唯一的事情，因為他正在養成新習慣，而且是人生中第一次真正賺到錢。他甚至曾考慮住在雇主車庫裡的廂型車，就能避免付房租，但後來覺得不需要做到那麼極端。不過省錢仍讓布魯菲德有成就感，他曾經騎兩公里腳踏車前往雜貨店，只為省下1元的牙膏錢。對很多人而言，幫自己買東西能獲得成就感，但他則是透過觀察自己能投資多少獲得成就感。

布魯菲德八月的核心生活開支總計為1477元，不含儲蓄、投資以及支付給研究所的學費。詳細支出包含401(k)退休帳戶與證券帳戶1萬7931元、房租與水電瓦斯1098元、學貸700元、健身房會費229元、自由支配支出59元、交通費48元、飲食28元、保險15元，將近90%的收入都用於儲蓄和投資。另有700元用於償還前雇主提供的零利率學貸還款計畫。

住房佔布魯菲德最大開銷，但他與四位室友合租公寓以節省開支，在單房月租通常超過2000元的社區裡，他每月能省下約1000元。

武術健身房的會員費，是少數布魯菲德願意花大錢的事，儘管他可以在Google公司的健身房免費運動，他仍每月付229元練習自由搏擊（kickboxer），因為他認為這是「年輕人的運動」，不想等到財務自由後才開始，他也透過這種方式和其他業餘格鬥選手交流。

布魯菲德沒有車，通常透過步行、腳踏車或大眾運輸工具移動，Google負擔他每日搭地鐵的通勤費，因此能降低交通開支。他會盡量和朋友約在地鐵站附近見面，而前往維吉尼亞州探望祖父時，他會先盡量搭大眾運輸工具，最後一段路再搭Uber。

加入Google前，布魯菲德每個月的伙食費約200元，現在大部分都在公司吃飯，所以每個月伙食費降低至70元，8月的伙食費特別低，是因為他還有7月份剩下的食材。他在家煮飯的頻率也降低了，以往他會一次煮好大量食物，像是用壓力鍋煮九份辣肉醬，每份平均成本只要2元。點心則可能是葡萄乾麥片，或塗上花生醬的西洋芹，因為花生醬是雜貨店內，每克蛋白質價格最低的食品。娛樂方面，他使用YouTube免費版，觀看關於新創、商業與創業的教育內容，或聽音樂。

2026年，布魯菲德年薪預計能達32萬3000元，超過畢業後第一年所賺的三倍，前三年他的年薪就提升到12萬元，2025年加入亞馬遜網路服務時，增加至20萬元，在Capital One短暫工作後，他今年加入Google。透過維持低開銷、將大部分收入進行投資，並且搭上股市上漲的順風車，布魯菲德從大學畢業以來已累積65萬元的投資資產。

布魯菲德也從他的YouTube頻道賺取收入，頻道內容觸及個人理財和職涯建議，他估計今年有4萬8000元收入來自頻道和相關職涯輔導業務。即使他的收入增長，布魯菲德還是過著合租、搭大眾運輸和節儉的習慣。他說，已經將快樂程度和花多少錢區分開來，他真心覺得即使花更多錢，自己也不會更開心。

布魯菲德大部分的收入並非直接投資，他存滿401(k)和HSA等稅務優惠帳戶，有時甚至在年初將全部薪資存入401(k)帳戶，以便盡快達到年度上限。布魯菲德的投資策略很簡單，傾向選擇廣泛市場指數基金，他說自己沒時間研究和挑選個別股票，而且研究顯示大部分挑選個股的人，投資報酬並不會比投資整個股市更好，他也避開加密貨幣，表示不願意把資金投入自己不理解的標的。

布魯菲德說，就算他達成財務自由，可能還是會繼續工作，他的YouTube頻道在多數月份的收入已足夠支付生活開銷，憑著這筆收入和日漸增長的投資資產，他希望最終能創立自己的事業，可能是AI資安產業，完全掌握並全心投入一項屬於自己的事物，對他來說是件讓人興奮的事。

▲ 影片來源：YouTube＠Charles Broomfield（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.