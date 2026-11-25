理財專家表示，創業者應隨時調整生活開支，善用多元理財工具，才能避免榮景過後淪入晚年貧困的失算之中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karlheinz Strohmaier）

AI摘要 文章摘要整理： 一名曾年收千萬日圓的前社長因花費無節制、忽略年金與退休規劃，老後只能靠深夜清潔工作維生，凸顯自營業者晚年風險。

年收千萬日圓，出入開豪華名車……生活光鮮亮麗的實業家理應過著舒適自由的退休 生活。然而，日本自營業者的年金制度與上班族不同，許多老闆容易忽略這一點，面臨收入波動與年金制度差異的風險。日本媒體「THE GOLD 60」報導了一名巔峰時期年收千萬的前社長，因花錢沒有節制，缺乏退休規劃，老了之後必須從事大樓清潔工作維持生活的案例。

報導指出，現年74歲的田中清（化名）與妻子同住，每週工作5天，在深夜10點至隔天凌晨3點從事大樓清潔工作，月收入22萬日圓（約1,380美元）左右。他每月領取的年金只有9萬日圓（約564美元），即使加上妻子的年金，依然無法支付房屋租金、伙食費與水電瓦斯等基本生活開銷。

田中年輕時的夢想是「退休後和妻子一起旅行」。他在30多歲獨立創業，巔峰時期的年收入超過千萬日圓（約62,700美元）。當時的他出入開豪華進口名車，週末常與妻子在飯店享受美食。當時他對未來的退休生活非常樂觀，關於年金制度與退休規劃的意識相當薄弱。

孰料到了60多歲，田中的事業訂單銳減，營業額縮水，但營運成本高居不下，奢華的生活型態也無法立刻改變。到了65歲左右結束事業時，他不得不用自己的積蓄填補事業虧損，這場財務失算直接摧毀了他的退休夢想。為了維持生計，只能選擇時薪較高的深夜時段工作，坦言若不趁還能動時努力工作，恐面臨生存危機。

日本總務省2025年「勞動力調查」的結果顯示，70至74歲高齡者就業率已達36.2%，相當於每3人就有1人在工作，但不少人和田中一樣，是為了賺取生活費而不得不繼續勞動。

理財專家表示，自營業者的年金制度與在公司工作的上班族不同，無論工作時期收入多高，未來年金的給付額都不會自動增加。

為了避免陷入晚年貧困的財務陷阱，創業者應隨時調整生活開支，善用多元理財工具，預先設定事業下滑或歇業的風險備案，保留隨時能夠降低生活水準的彈性空間。