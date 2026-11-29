理財大師、女富豪奧曼（Suze Orman）。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 在美股劇烈波動、AI泡沫與衰退疑慮升高之際，奧曼等理財專家提醒，投資人最不該做的就是因恐慌拋售，應以長線思維等待市場反彈。

最近關注美國股市的人，大概會覺得腦袋轉不過來、遭受巨大衝擊；儘管上周一（23日）出現了令人目眩的漲勢，但在人工智慧（AI）即將泡沫化的警告聲中，日前的暴跌走勢仍讓許多投資者感到不安，也讓許多普通民眾為自己的401(k)退休金 計畫感到憂心。

Money Wise報導，有線電視新聞網（CNN）的「恐懼與貪婪指數」（Fear and Greed Index）已位於「極度恐懼」區間，而衡量市場波動的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）則飆升至7個月前關稅風波以來的最高點。

許多人的直覺反應是逃向安全資產，甚至贖回資金把錢藏在床墊下，但專家一致認為，這幾乎總是錯誤的舉動。「長期投資勝過預測交易時機」（time in the market is better than timing the market），這句話之所以成為巴菲特 最愛的格言之一，自有其道理。

理財大師、女富豪奧曼（Suze Orman）日前在她的播客節目中，於一集名為「這到底是怎麼回事？」（What the Hell is Going On?）的專題中表示，如果是基於恐懼而做出理財決策，就必須兩次都判斷正確；必須知道何時該退出，也必須知道何時該重新進場。她說，她認識的人中，幾乎沒有誰能始終做到這兩點。

這就是為什麼必須避免因恐慌而拋售的誘惑，如此重要。

付出慘痛代價學到的教訓

今年稍早，奧曼在與市場專家費茲傑羅（Keith Fitz-Gerald）的對談中，討論了在市場動盪時期，如因伊朗戰爭導致燃油價格波動時，抗拒拋售股票衝動的重要性。

費茲傑羅在奧曼的YouTube節目中表示，所有自以為現在退場很聰明的人，最終都會被市場拋在後面；他就是從慘痛的教訓中學到這一點的，他當時以為自己很聰明，選擇了退場，「我犯了錯，最後虧了錢」。

當奧曼請費茲傑羅說明為何現在拋售股票會是個大錯誤時，他建議大家放輕鬆並放眼更長的時間線。費茲傑羅說，2000年代初期，亞馬遜的市值曾蒸發97%，這對今天的投資人來說很難想像，他們只是忘了歷史，「我們終將度過這次難關」。

奧曼與費茲傑羅指出，若能挺過艱難的財務時期，當市場反彈時，便有望從隨之而來的漲升中獲益。

股市動盪時的投資策略

摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jaime Dimon）近日警告，經濟衰退可能近在眼前，並認為伊朗戰爭及AI的崛起是潛在的原因。

在致摩根大通股東的2026年年度信函中，戴蒙指出，經濟正面臨原油與大宗商品價格持續大幅波動的潛在風險，加上全球供應鏈的重整，可能導致通膨更難消退，最終使利率高於市場目前的預期。

儘管如此，正如奧曼與費茲傑羅所討論的，即使感到恐慌，潛在的經濟衰退也不一定意味拋售股票是正確的選擇。

從歷史來看，經濟衰退通常是暫時的。根據國家銀行的資料，二戰以來，美國經濟衰退的平均持續時間約為11個月，而2008年的金融衰退是這段期間內最長的一次，長達18個月。

根據「富比士」報導，2020年3月新冠疫情爆發之際，標普500指數曾下跌24%，但到了8月，該指數已較低點上漲27%，並於11月回升至1月的水平。國家銀行曾指出，在市場暴跌後拋股的投資者，通常會因此錯失未來資產價格的反彈機會。

只要避免在恐慌期間拋售，就能靜待原油價格飆升的浪潮過去，並期待市場行情盡快反彈。