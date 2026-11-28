南卡羅來納州市區。圖：pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 南卡州近年人口與就業快速成長，卻因住房供給跟不上需求，導致租金兩年內上漲19.2%，低收入家庭承受最大壓力。

南卡羅萊納州近年來因為就業機會和氣候等因素，持續吸引新居民湧入，但住房數量沒有跟上人口增長速度，可供居住的房源卻嚴重不足，導致租房成本在近兩年飆升將近20%，受薪家庭受創最深，估計九成的較低收入 家庭都面臨住房成本的沉重負擔。

紐約郵報（New York Post）報導，房屋保固公司Cinch Home Services深入研究普查局10月29日發布的「美國社區調查」（American Community Survey）數據，發現一般租屋族2025年平均每個月總租金中位數為1395元，但2023年為1170元，上漲19.2%，幾乎是全美同期平均漲幅10.7%的兩倍。

第二名的德拉瓦州 以18.9%緊追其後，第三名為南達科他州 ，漲幅18.2%，北達科他州第四名，漲幅16.9%，第五名為愛達荷州，漲幅16.4%。

劇烈漲幅的主要原因是大量湧入的新居民。根據普查局估算，2024年7月至2025年7月，南卡州的人口成長速度居全美之冠，人口增幅達1.5%。Cinch Home Services資深內容經理霍林斯沃斯（ Doug Hollingsworth）說，若比較2023年和2025年的人口估算數據，南卡州的人口兩年內成長了3.33%，是全國平均成長率1.49%的兩倍多。

自助搬家公司U-Haul也將南卡州評為全美淨遷入人口最多的首選目的地，就業機會也隨著移入人口而來。截至2025年5月的一年時間，該州的受薪就業人數成長率全國第一，增加了6萬2500個職缺。

霍林斯沃斯說，那些嚮往陽光、新工作機會和住在海邊的人可能會選擇搬到南卡州，而非鄰近的北卡州或喬治亞州，因為那邊的房租中位數較高。

多年來，建商也因此一直處於追趕狀態。州議員和南卡州住房局在2023年做的一項研究顯示，住房短缺的原因是人口快速增長，再加上經濟大衰退以來長期建案不足所導致，並指出南卡州的人口在2010年至2022年間增加14%，幾乎是全國的兩倍。

受薪家庭受到的衝擊最大。南卡羅萊納大學研究經濟學家馮內森（Joseph Von Nessen）在一項全州範圍的研究指出，南卡州約90%的較低收入家庭估計都面臨住房成本的沉重負擔。

不過，南卡州的租屋者來說仍有一好消息。根據Apartment List的追蹤，2025 年該州各地的掛牌租金波動幅度不到1%，同時大多數都會區也因為蓋房速度超過需求而空屋率大增。而普查局的數據涵蓋所有租屋者，包括現有租屋者，並將水電瓦斯等公用事業費用納入，因此反映的是家庭實際支付的金額，而不是只是新物件的租金行情。