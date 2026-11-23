喪葬費用越來越貴，一份報告指出，相關費用自1986年以來已上漲310%。葬禮示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Rhodi Lopez）

AI摘要 文章摘要整理： 美國喪葬費近40年暴漲310%，平均費用達7726元，若加上墓地、墓碑與外箱等項目，常讓家庭總支出破1萬元並被迫負債。

在美國，辦理身後事的費用越來越高，和四十年前相比上漲超過300%，親屬不僅被迫承擔這些費用，甚至有許多家庭因此背債，而喪葬費增加幅度這麼大的原因，除了通貨膨脹 外，還有一些家屬意想不到的支出項目，例如保護棺木的外箱就要1千元左右，開挖和回填墓穴也要支付1000至2500元。

Moneywise報導，倡導經濟公平的非營利智庫Groundwork Collaborative的最新報告指出，自從1986年以來，喪葬費已經上漲310%，目前喪葬費平均為7726元，若再加上墓地、墓碑等支出，費用很容易就飆破1萬元。

報告指出，這310%的漲幅遠高於1986年以來生活成本因通貨膨脹導致的漲幅193%，高漲的費用也讓越來越多家庭為此負債，報告指出，2024年有14%的家庭為了安葬親人而舉債，這個數字到去年更攀升到37%。

該報告引用全國殯葬總監協會（National Funeral Directors Association）的數據指出，無論是火葬還是土葬，喪葬服務機構都會收取一筆必須支付的基本服務費2495元，將遺體運送至殯儀館還要收395元的處理費。

在所有選項中，火葬的費用最低，約需4百元，骨灰罈費用295元另計。土葬費用貴很多，殯葬業者針對遺體防腐和處理的費用最少1千元，棺材最少要2500元，而除了這些殯葬業的費用，還會有其他開銷，包括墓碑費用1千至3千、保護棺木的外箱要1千元左右，掘墓和回填的費用為1000至2500元。

很多家庭對這些費用毫無準備，甚至根本不知道有這些費用。報告指出，喪家必須在葬禮費用上迅速做決定，處於悲痛中的他們通常沒有時間也沒辦法每間比價，雖然聯邦法律規定殯葬業者需詳列服務項目，但大多數業者並未讓顧客輕易取得這些資訊，僅有18%的殯葬業者在網路上公開價格，這使得家屬在最哀傷的時刻，卻必須面對一個收費高昂且資訊不透明的市場。

讓情況變得更複雜的是家屬很難立刻動用往生者留下的資金。遺囑認證程序可以讓資產被凍結數月之久，且相關費用可能高達遺產總額的8%，使得家屬難以支付喪葬費用或其他緊急帳單，家屬恐因此被迫借高利貸，進而加重負債。

越來越多人開始想辦法幫未來的繼承人解決這個令人頭痛的狀況和費用。退休人員協會旗下的研究部門指出，將近25%50歲以上的人已預付至少一部份的喪葬費用。非營利產業聯盟組織「殯葬與追思資訊委員會」（Funeral and Memorial Information Council）的研究發現，40歲以上的人中，有69%傾向預先安排自己的身後事，其中17%的人表示已經完成了相關安排。

提前規劃身後事，能讓家人不用承受額外的悲痛與困擾，也有很多方法節省開支，包括花時間審慎評估各項選擇並多方比價，或選擇無需進行遺體防腐處理的方案，例如在過世後兩天內即進行土葬或火化。

也可以選擇在網路上購買棺木或相關套組。喪葬消費者聯盟（Funeral Consumers Alliance）指出，這些產品的價格可能只是部分殯葬業者收費的一小部分。

此外，包括「遺體堆肥」（human composting）在內的環保選項，也是更具成本效益且對環境友善的選擇；美國目前已有14個州將遺體堆肥列為合法。