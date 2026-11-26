賓州匹茲堡（Pittsburgh）。Image by Christopher Klein from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： SmartAsset研究顯示，近100萬名60歲以上美國人跨州遷居，退休族不再只看稅負，而更重視醫療、社交、交通與生活品質。

金融科技公司SmartAsset依據美國人口普查局（Bureau of Census）數據所進行的2025年研究指出，2023年有近100萬名60歲以上美國人跨州遷居；雖然可以合理推測，稅制優惠的州是他們的首選之一，但並非全部原因。生活負擔能力依然是重要考量，然而許多退休人士越來越重視生活品質；便利的醫療資源、社交機會以及適合步行的社區，都是他們決定搬遷時的首要考量。

Finance Buzz報導，以下這11座城市的脫穎而出，正是因為具備了現今美國年長者所尋求的諸多特質，顯示做出正確的搬遷決定，絕不僅是為了降低稅負。

SmartAsset的研究顯示，梅薩在退休人士淨流入上排名第一，其最大吸引力或許在於能從鳳凰城（Phoenix）都會區獲得世界級醫療服務、擁有主要國際機場，以及豐富的休閒娛樂。雖然亞利桑納州對所得課稅，但不課徵社安稅，也為退休人士提供了完善的高齡社區。此外，梅薩市中心具備友善的步行環境，以及年長者在退出職場後所重視的社交基礎設施。

2. 北卡羅來納州羅利（Raleigh）

數位新聞媒體Axios指出，羅利已成為年長者快速增長的移居地，其與德罕（Durham）與教堂山（Chapel Hill）組成的「三角區」（Triangle），65歲及以上居民人數增長了18.3%。退休人士選擇移居羅利，是因為當地匯集了醫療服務機構、文化景點及全年無休的設施；該市擁有超過200座公園，開放居民使用，同時也是終身學習的樞紐，每個人都能找到適合自己的活動。

3. 明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）

明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）。圖：pixabay

2026年，理財平台WalletHub將明尼阿波利斯評為全美最佳退休城市第七名，也是中西部地區排名最高的城市。在WalletHub 2026年最佳退休州的排名中，明尼蘇達州在醫療保健方面亦位居榜首；該州的氣候並不被視為適合退休，但許多年長者願意捨棄溫暖的冬季，換取高品質的醫療設施、文化活動以及便捷的公共交通。根據Axios的數據，近21%明尼蘇達州65歲及以上居民仍持續工作，比率高於全國平均水準，這對希望在退休後持續有收入者來說，是一大優勢。

4. 亞利桑納州斯科茨代爾（Scottsdale）

與梅薩相似，斯科茨代爾吸引退休人士的是活躍的生活方式，而非低廉的生活成本；當地擁有頂級的醫療設施，可輕鬆抵達鳳凰城天港國際機場的便利交通，且公園與步道廣受好評。儘管亞利桑納州的交通擁堵未必適合所有人，但溫暖的冬季、豐富的休閒娛樂，以及眾多社交場合，使這座城市成為重視獨立生活的年長者理想之選。

5. 南卡羅來納州格林維爾（Greenville）

2026年，富比士（Forbes）將格林維爾列為全美前25大退休勝地。雖然該雜誌特別強調其生活成本低廉，但這絕非格林維爾上榜的唯一原因。充滿活力的市中心、完善的公園系統以及日益蓬勃的藝術氛圍，大幅吸引希望保持活躍並維持社交聯繫，卻無需居住在大都會區的年長者。這座位於藍嶺山脈山麓的城市，氣候也比北方地區更加溫和。

6. 賓州匹茲堡（Pittsburgh）

匹茲堡曾是藍領重鎮，遭許多退休人士冷落，轉而遷居「陽光地帶」。然而這座「鋼鐵之城」如今憑著稅務優惠政策與世界級的醫療保健體系，已躋身富比士與WalletHub等2026年最佳退休地點名單。除了生活成本較低外，這座城市緊湊的城區布局與蓬勃的藝術氛圍，讓年長者無需長途駕車即可參與社交活動。不過，投資顧問平台Zoe Financial的2026年調查發現，匹茲堡每年流失的60歲及以上居民人數超過新增人數，因此可能最吸引那些與該地區已有連結的退休人士。

7. 北卡羅來納州阿什維爾（Asheville）

作為熱愛探險的年長者首選退休勝地，阿什維爾以獨特魅力，成為不願過著安靜、被動退休生活者的絕佳選擇。若更重視社群互動與生活品質而非低生活成本，這座城市提供豐富的藝術活動、適合步行探索的市中心，以及眾多戶外娛樂選擇。

8. 密西根州安娜堡（Ann Arbor）

儘管以大學城作為退休目的地看似違反常理，但這類城市能提供社交機會、文化活動及醫療資源，安娜堡同樣具備這些條件。當地擁有大型大學醫院系統，提供的醫療服務是許多同等規模城市無法比擬的；此外極適合步行，減少了對開車的依賴。

9. 威斯康辛州麥迪遜（Madison）

作為另一座大學城，麥迪遜同樣躋身富比士2025年25大最佳退休地點名單。當地不僅擁有傑出的醫療服務，更提供了自行車道與湖畔公園等絕佳的戶外景點。它以充滿活力且人際連結緊密的生活方式吸引退休人士，意義遠不止於單純節省開支；此外，居民全年都能參與各類教育課程與休閒活動。

10. 佛羅里達州薩拉索塔（Sarasota）

佛羅里達州憑藉陽光充沛的天氣與稅務優勢吸引退休人士，但薩拉索塔自有其獨特魅力；這座城市擁有龐大且極具活力的退休人口，促使年長者積極參與各類社交活動。除了海灘與溫暖氣候，薩拉索塔同時還擁有完善的醫療設施與豐富的文化景點。

11. 新罕布夏州康科德（Concord）

康科德是年長者優先考量生活品質而非僅追求節稅的絕佳範例。金融教育網站Investopedia近期特別推薦此地，原因在於豐富的社區活動、戶外探險以及充實的文化資源。除了高品質的醫療保健服務外，當地還極適合步行，讓退休人士既能享受充實的社交生活，又能方便取得日常所需生活設施。