知名理財專家Dave Ramsey說他沒有反對ETF，反對的是部分理財顧問和投資人的操作方式，他也分享投資ETF時要避免的三個錯誤。示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 拉姆齊認為ETF不是問題，真正的風險在於頻繁交易、擇時操作與反覆換標的，因此投資人應回到長期持有與紀律配置。

知名理財專家拉姆齊（Dave Ramsey）是投資方法「買入並持有」策略的忠實擁護者，並通常建議將共同基金（mutual funds）作為財務規劃的核心，這讓一些人讓為拉姆齊是「反ETF派」，因為在市場上，ETF確實是共同基金的對手。

但拉姆齊8月回覆聽眾問題時，表示自己沒有反對ETF，只是不滿部分理財顧問和投資人投資ETF的方式。GOBankingRates報導，拉姆齊在肯定ETF之餘，也分享投資ETF時要避免的三件事。

1. 頻繁交易

拉姆齊提醒投資人要小心ETF的最大原因就是進出非常容易，不像傳統共同基金一天只能買進或賣出一次，但ETF就像個別股票一樣，只要市場開盤，隨時都能在公開市場上進行買賣，這往往導致理財顧問和一般投資人出現「過度交易」的情況。

雖然交易可能免收佣金，但過度交易會衍生出兩個主要問題。首先，這讓投資無法透過時間累積產生複利效應，而對拉姆齊及許多專家而言，複利正是長期投資成功的關鍵。其次，若有獲利的話，這會讓人面臨短期資本利得的問題，代表高額稅率將會侵蝕大部分的收益。

2. 擇時交易（Time the Market）

拉姆齊在2023年8月回應一位來電觀眾時說，擇時交易不是投資，而是在賭博。他表示，聽到市場上的壞消息時，已經來不及出場了；與其追著自己的尾巴跑，他更推崇進行長期的買進持有策略，指出無論市場漲跌，都不會賣出自己的投資標的。由於ETF更容易操作進場時機，拉姆齊呼籲投資人保持謹慎。

3. 頻繁轉換投資標的

這一點的重點和前面兩點相同，重點是ETF交易的便利性反而可能成為投資劣勢，若只憑情緒或股市新聞就將資金在不同ETF之間移轉，結果往往就是總是慢一步，錯失良機。

例如，假設持有大型成長股，但聽到小型股可能表現更好，可能立即賣掉原本的ETF，然後買進另一檔，當這檔ETF表現不佳時，可能會忍不住轉回投資原本的ETF，拉姆齊反對這種反覆進出的操作方式，更好的投資方法是根據自己的目標和風險承受能力選擇投資標的，並且長期持有，就算有能力將更多檔ETF納入投資組合，拉姆齊也不建議在好幾檔ETF之間頻繁進出。