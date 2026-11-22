換來換去是大忌 專家分享投資ETF三大錯誤
拉姆齊認為ETF不是問題，真正的風險在於頻繁交易、擇時操作與反覆換標的，因此投資人應回到長期持有與紀律配置。
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拉姆齊認為ETF不是問題，真正的風險在於頻繁交易、擇時操作與反覆換標的，因此投資人應回到長期持有與紀律配置。
知名理財專家拉姆齊（Dave Ramsey）是投資方法「買入並持有」策略的忠實擁護者，並通常建議將共同基金（mutual funds）作為財務規劃的核心，這讓一些人讓為拉姆齊是「反ETF派」，因為在市場上，ETF確實是共同基金的對手。
但拉姆齊8月回覆聽眾問題時，表示自己沒有反對ETF，只是不滿部分理財顧問和投資人投資ETF的方式。GOBankingRates報導，拉姆齊在肯定ETF之餘，也分享投資ETF時要避免的三件事。
1. 頻繁交易
拉姆齊提醒投資人要小心ETF的最大原因就是進出非常容易，不像傳統共同基金一天只能買進或賣出一次，但ETF就像個別股票一樣，只要市場開盤，隨時都能在公開市場上進行買賣，這往往導致理財顧問和一般投資人出現「過度交易」的情況。
雖然交易可能免收佣金，但過度交易會衍生出兩個主要問題。首先，這讓投資無法透過時間累積產生複利效應，而對拉姆齊及許多專家而言，複利正是長期投資成功的關鍵。其次，若有獲利的話，這會讓人面臨短期資本利得的問題，代表高額稅率將會侵蝕大部分的收益。
2. 擇時交易（Time the Market）
拉姆齊在2023年8月回應一位來電觀眾時說，擇時交易不是投資，而是在賭博。他表示，聽到市場上的壞消息時，已經來不及出場了；與其追著自己的尾巴跑，他更推崇進行長期的買進持有策略，指出無論市場漲跌，都不會賣出自己的投資標的。由於ETF更容易操作進場時機，拉姆齊呼籲投資人保持謹慎。
3. 頻繁轉換投資標的
這一點的重點和前面兩點相同，重點是ETF交易的便利性反而可能成為投資劣勢，若只憑情緒或股市新聞就將資金在不同ETF之間移轉，結果往往就是總是慢一步，錯失良機。
例如，假設持有大型成長股，但聽到小型股可能表現更好，可能立即賣掉原本的ETF，然後買進另一檔，當這檔ETF表現不佳時，可能會忍不住轉回投資原本的ETF，拉姆齊反對這種反覆進出的操作方式，更好的投資方法是根據自己的目標和風險承受能力選擇投資標的，並且長期持有，就算有能力將更多檔ETF納入投資組合，拉姆齊也不建議在好幾檔ETF之間頻繁進出。
他認為ETF本身是工具，問題在於投資人太容易因市場波動而頻繁買賣、追價殺低，導致無法享受複利，也可能增加稅負與錯失長期報酬。 包括頻繁交易、試圖擇時進出市場，以及因消息或情緒而在不同ETF之間反覆轉換。這些行為都會讓投資偏離長期計畫，降低整體成果。 應先依自己的財務目標與風險承受能力選定標的，之後以長期持有為主，避免因短期新聞或市場情緒頻繁調整部位，才能維持紀律並累積報酬。
精華 FAQ
他認為ETF本身是工具，問題在於投資人太容易因市場波動而頻繁買賣、追價殺低，導致無法享受複利，也可能增加稅負與錯失長期報酬。
包括頻繁交易、試圖擇時進出市場，以及因消息或情緒而在不同ETF之間反覆轉換。這些行為都會讓投資偏離長期計畫，降低整體成果。
應先依自己的財務目標與風險承受能力選定標的，之後以長期持有為主，避免因短期新聞或市場情緒頻繁調整部位，才能維持紀律並累積報酬。
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