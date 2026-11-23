美國富裕階層認為若想過上舒適的退休生活，需要準備260萬元，該數字較去年增加了26%。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 匯豐研究指出，美國富裕階層認為舒適退休需260萬元，但平均僅存到一半；因此不少人考慮漸進式退休延長收入，卻受雇主配合不足限制。

匯豐 (HSBC)一項最新研究指出，美國富裕階層認為若想過上舒適的退休 生活，需要準備260萬元。該數字較去年增加了26%，然而整體來看，他們目前僅存到了目標金額的一半左右。

Moneywise報導，「嬰兒潮世代」已達成目標金額的74%，而「千禧世代」則達成了42%；至於參與這項研究的所有美國高淨值人士，平均僅達成了目標的 52%。

那麼如何應對尚未達標的退休金 缺口？許多美國人打算採取「漸進式退休」，即在幾年內逐步減少工時，而非一次性完全停止工作，藉此延長收入來源，但這恐是個知易行難的計畫。

「漸進式退休」隱憂

近三分之二的富裕階層向匯豐表示，他們傾向於逐步減少工作量，而非突然完全退休。這樣做的好處是在開始提領退休金之前，還有更多時間繼續投入資金，並讓投資組合有機會進一步增值。

然而問題在於需要雇主配合，而許多企業並不願意採行這種做法。雅虎財經(Yahoo Finance)引述「人力資源管理協會」(Society for Human Resource Management)的調查，去年僅有7%的受訪企業提供「漸進式退休」方案，如減少工時、彈性排班、減輕工作量等過渡方式；另有約20%企業提供非正式安排，由員工直接與主管協商上班方式，也就是絕大多數員工根本沒有制度化管道來循序漸進地退出職場。

無論是不是高收入族群，延長工作年限都是備案。根據泛美壽險公司旗下「泛美研究所」(Transamerica Institute)的研究，超過40%勞工預期自己65歲之後仍會繼續工作，甚至根本不打算退休。

「Plan A」

最佳的退休首選方案仍是有策略地儲蓄，可利用多種指標來評估是否已做好退休財務準備。可以根據年收入來估算所需的儲蓄目標，部分專家建議到67歲時，累積的儲蓄應達到年收入的10倍。

另一種計算退休所需資金的方法是採用「所得替代率」(replacement rate)，也就是退休前收入中，為了維持原有生活水準而需要保留的收入比例，通常約為退休前收入的70%至80%。

若擔心某些重大變數可能影響退休財務規畫，不妨諮詢專業的理財顧問，針對退休後可能面臨的各種情境如市場低迷、通膨、健康狀況惡化、長期照服等進行壓力測試；也可以模擬退休期間的居住、換房安排。

社會安全局(SSA)提供給付試算工具，協助將社安金給付納入整體退休規畫。勞工部(Department of Labor)也提供退休儲蓄試算，比較不同的所得替代率目標，並計算出達成目標所需的儲蓄金額。