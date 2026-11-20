佛羅里達州邁阿密一名護士，利用手機應用程式出租衣櫃裡的衣服，每月最高可賺進4000元，約相當於她當護士月薪的三分之二；示意圖。（unsplash／Barney Goodman）

AI摘要 文章摘要整理： 邁阿密護士透過服裝租借平台出租衣物，每月最高賺4000元，收入約為月薪的2/3，也凸顯閒置資產變現的副業機會與相關成本。

生活成本持續上漲，不少人開始尋找增加收入的副業。佛羅里達州 邁阿密一名護士，利用手機應用程式出租衣櫃裡的衣服，每月最高可賺進4000元，約相當於她當護士月薪的三分之二。她從出租原有衣物起步，逐漸擴大服裝庫存，將閒置衣物變成穩定收入來源。

據理財網站Moneywise報導，服裝租借平台Pickle透過手機應用程式，媒合服裝出租者與租借者，讓用戶可以將平時較少穿著的衣服出租給有需要的人，從中賺取收入。

平台代表表示，2026年10月出租者的收入總額較去年同期增加至3倍，出租者收入中位數同期上升26%，部分主要城市更增加31%。每月收入達1000元的出租者人數，也較一年前增加至5倍。

邁阿密護士卡梅拉．蒂塔（Camela Titta）接受當地電視台WTVJ-TV訪問時表示，她透過Pickle出租衣服，每月收入最高達4000元。她最初先利用衣櫃裡已有的服裝嘗試出租，降低創業成本。她說，最壞的情況是衣服沒有人租，最好的情況則是讓衣服成為賺錢工具。

Pickle指出，78%曾收到租借報價的出租者，通常會在三個月內再次收到報價；曾經透過平台賺取收入的人，下一個月再次獲得收入的機率，是其他出租者的八倍。

隨著收入增加，蒂塔也開始擴大服裝庫存。她透露，自己曾花費數千元購買新衣，其中不少是在折扣期間購入，而且很快便收回成本。她過去還擁有一輛Jeep，每月租車費及保險費合計約1050元，因此副業收入也能協助支付固定開支。

不過，報導提醒，經營副業不能只看收入，也須計算清洗衣物、添購服裝及整理庫存等成本。若打算擴大經營，還可能需要改善衣櫃儲存空間、添購攝影設備，甚至學習修補受損衣物。

此外，經營者應利用試算表記錄收入與支出，並留意稅務責任。以美國稅制為例，副業每年淨收入超過400元，可能須繳納自雇稅；若預計全年欠繳稅款超過1000元，通常還須按季預繳所得稅。Pickle等平台一般會向有收入的用戶提供1099稅務申報表。

專家提醒，將閒置物品轉化為收入來源，確實可以成為增加收入的方式，但投入前仍應審慎評估成本、收入及稅務問題，避免副業收入未能抵銷經營開支。