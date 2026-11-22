汽車研究與交易平台Edmunds的報告顯示，2026年第三季購車者的貸款金額、還款期限及每月還款額均創下新高，居高不下的車貸利率更是雪上加霜，大幅增加了購車者長期需支付的金額。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： Edmunds專家提醒，面對高車價與高利率，購車者應避免只看月付額、先取得貸款預先核准，並慎防舊車負資產時以舊換新。

美聯社報導，汽車研究與交易平台Edmunds的報告顯示，2026年第三季購車者的貸款 金額、還款期限及每月還款額均創下新高，居高不下的車貸利率 更是雪上加霜，大幅增加了購車者長期需支付的金額。該如何避免超出預算？以下是Edmunds汽車專家提供的3個建議。

1. 別只看月付額選車

當評估新車或二手車是否符合預算時，自然會考慮每月還款額；但若僅將此數字放在心上走進經銷商，對方必將設法滿足購車者的要求；無論是對一款本可輕鬆負擔的車型收取高於合理價格的費用，或是將貸款期限拉長至72、84或96個月，進而增加在更昂貴車型上需支付的利息。

假設想購買一輛售價5萬元的福特F-150，手中有5000元作為頭期款，且沒有舊車可折抵；在計入銷售稅、車輛所有權轉移費及其他費用後，經銷商表示可以為你安排一筆60個月期、年利率7%的貸款，每月還款額約為1000元。而不幸的是，你認為自己每月最多只能負擔650元，接下來會發生什麼事？

經銷商希望你能買下這輛 F-150，而你也很想擁有這輛皮卡；因此他們提議將貸款期限延長至84個月，每月還款額便可降至約750元。你決定勉強接受這個條件，並簽署了相關文件。

雖然如願買下F-150，但有兩個大問題。首先，更長的貸款期限將使你總共多支付數千元的貸款利息；長期汽車貸款通常利率也較高，即使這個例子中的利率維持不變，較長的貸款期限仍需多支付近4000元利息。

貸款期限越長，陷入「負資產」（upside down）的風險也越高，亦即欠款金額將超過車輛的實際價值；若生活出現意外變化需出售車輛時，將面臨賠本出售的局面。

2. 購車前先取得貸款預先核准

若透過銀行或其他金融機構取得汽車貸款的預先核准，在與車商議價時將更具優勢。你將清楚了解自己的信用評分、符合資格的利率，以及不同貸款期限下的每月還款金額；最重要的是，將知道這筆貸款是否能輕鬆符合預算。

此外，還能免受車商推銷的干擾，客觀評估自身狀況。在經銷商處，可詢問他們的財務部門是否能提供比預先安排的貸款條件更優惠的方案，同時在相同貸款期限下提供更低的月付金額；若他們渴望獲得這筆業務，便會努力促成。

基於上述例子，若獲得融資預先核准，便會明白「每月還款650元、購買5萬元F-150」的夢想並不切實際；透過規劃與預先評估，將會意識到實際只能負擔約3萬7000元的皮卡車款。

值得注意的是，汽車製造商的金融部門通常會提供補貼性的利率，以促銷特定車款，在決定採用外部融資前，可先向經銷商或汽車製造商查詢當前的優惠方案。

3. 若舊車貸款餘額高於車輛現值，勿以舊換新

購車時常見的錯誤，是在現有車輛的價值低於貸款餘額時，仍選擇以舊換新。舉例來說，現有車貸可能尚有2萬元未償還，但經銷商僅願意以1萬6000元收購舊車，這將留下4000元的差額需自行承擔。

為了誘使當下成交，經銷商會提議將這4000元的差額併入新車貸款中；這種解決方案看似誘人，但意味更高的月付額、更長的貸款期限，或是兩者兼有。

這將引發一場債務惡性循環，可能需要數年才能解決。更明智的做法是繼續使用現有車輛更長一段時間，並在舊換新前先償還貸款餘額。