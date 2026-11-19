可負擔住房(affordable housing)是期中選舉的關鍵議題，隨著美國民眾努力應對不斷上漲的房價，要求降低或限制房產稅的呼聲也跟著日益高漲。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 美國因房價與生活成本持續上升，多州選民支持限制房產稅，形成房產稅反抗運動，但減稅也引發地方政府財源不足的憂慮。

可負擔住房(affordable housing)是期中選舉 的關鍵議題，隨著美國民眾努力應對不斷上漲的房價 ，要求降低或限制房產稅的呼聲也跟著日益高漲。

在房價飆升的背景下，一些州希望限制地方政府向房主徵收的房產稅額度。專家將這一趨勢描述為一場「房產稅反抗運動」。

在11月3日的期中選舉中，佛羅裡達州選民通過了第3號修正案，該修正案提高了主要住宅免徵非學校稅項房產稅的比例，並降低了某些房產的年度評估上限。

北卡羅來納州選民則是批准了一項修正案，要求州議會制定限制房產稅增長的法案，而奧克拉荷馬州 和懷俄明州的選民則否決了其他房產稅提案。

在俄亥俄州，一項旨在廢除房產稅的修正案因簽名不足而未能列入11月的選票，但支持者計劃在2027年再次嘗試。

儘管期中選舉的投票結果喜憂參半，但代表郡政府的非營利組織全國郡縣協會(National Association of Counties，NACo)的執行長蔡斯(Matthew Chase)表示：「我認為我們將繼續看到房產稅改革。」

據蔡斯稱，全國範圍內的房產稅減免運動「主要由住房負擔能力驅動」。他表示，「隨著房價上漲，房產稅也隨之上漲」。

根據全國房地產商協會(National Association of Realtors)的數據，2020年美國獨棟住宅的銷售價格中位數約為30萬元，預計到2025年將達到約41.9萬元。

美國人口普查局(the U.S. Census Bureau)的美國社區調查(American Community Survey)顯示，2025年自住房屋的房產稅中位數約為3,300元。

專家表示，不斷上漲的房產稅給房主帶來了沉重的負擔，因為他們還要應付不斷上漲的食品雜貨、汽油和其他生活開支。這引發了人們對房產稅減免的更多需求。

根據NACo在10月發布的一份報告，從2020年1月到2026年6月，美國40個州和哥倫比亞特區(District of Columbia)的議員至少通過了168項房產稅相關措施，包括豁免、抵免、退稅等。

支持削減房產稅的人士認為，地方政府應該控制支出。但其他專家表示，減稅將導致財政收入短缺，影響當地學校、警察和消防服務、道路和其他基礎設施。

各地對房產稅的依賴程度不一，但房產稅是大多數地方政府最大的單一稅收來源，根據「林肯土地政策研究中心」(Lincoln Institute of Land Policy)的數據，到2024年，房產稅約佔全美地方財政收入的28%。