有些人退休後想賣房改住小房，但專家說換小房不一定代表開銷變少，換屋前一定要仔細考慮及計算所有可能費用。退休族示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 賣房成本常被低估，仲介費與搬家費都要算進去。

賣房成本常被低估，仲介費與搬家費都要算進去。 重點二： 屋主出售獲利若超過免稅額，可能面臨稅務負擔。

屋主出售獲利若超過免稅額，可能面臨稅務負擔。 重點三：換小房不代表支出減少，稅金保費維護費都可能上升。

隨著生活成本的上漲，許多年長者傾向以換小房來增加可用的退休 儲蓄；履歷及求職信製作網站MyPerfectResume的最新「退休現實差距報告」（Retirement Reality Gap Report）指出，64%的受訪者說飆升的生活成本是讓自己無法如期退休的主因。

雖然縮小居住面積聽起來很誘人，但其中有些錯誤不能忽視且發生，否則可能要支付更多成本，甚至在財務上變成負擔。MoneyLion報導列出換小房時會損害退休計畫的五個錯誤，有類似計畫者要小心避開。

1. 忽略賣房的所有成本費用

房地產公司Keller Williams Coastal Area Partners房產經紀人羅迪諾（Alex Rodino）說，人們在計算賣屋所得時，很常忽略仲介費、賣方讓步、房屋檢查中發現的維修項目和搬家等費用，他們腦海中的數字和最終到手款項之間的差距，往往是導致他們放棄下一間房子的原因。

因此，即使賣房一切順利，但現實是當把所有費用都算進來後，實際到手的錢可能低於預期，因此賣房前要仔細計算，看自己最終能拿到多少錢。

2. 認為獲利低於免稅額

羅迪諾說，屋主出售主要自用住宅時，單身者有25萬元的獲利免稅額，夫妻則合併申報，為50萬元，這兩個金額從1997年以來都沒有因通膨調整。

若在1990年代買了房，因房價至今漲幅驚人，當年買的房子現在售出，獲利很可能遠遠超過50萬元，因此建議在將房子掛牌出售前就和會計師討論可能的稅務，而不是成交後才開始處理。

3. 以為換小房成本也跟著變少

道格拉斯埃里曼房地產公司（Douglas Elliman Real Estate）房地產經紀人薩約維茨（Leah Sajovits）說，換小房很常見的錯誤是認為花費也會變少，但實際情況並非如此，一對退休夫妻可能賣掉大房搬到小公寓，但搬家後開始要擔心屋主協會費用、可能的評估費和更高的保險費，且他們可能也會驚訝地發現新的居住地房屋稅和保險費率更高。

羅迪諾說，房子小了三分之一不代表保險費也會跟著少三分之一，還有很多退休族嚮往搬到海邊，這也會讓保險費變多。

4. 倉促買房

薩約維茨說，很多人在現在的房子可能已經住了2、30年，容易低估環境改變的難度，有的退休人士認為自己想搬到海邊，但後來發現還沒做好面對夏季高溫或和親人距離遙遠的準備。建議先租房一段時間，了解新社區和新環境的狀況。

5. 以為新房子不需要維護

必須考慮新房子需要多少維護，作為退休人士，購買的房子大多是想安享晚年，很多人會根據個人喜好進行改造或升級，這代表可能會花大筆金錢。

專家說，新房子可能會有一些意想不到的維護或維修，縮小居住面積的決定可能最後演變成周末要自己進行一些小修繕，或要支付高額維修費用，進而消耗退休積蓄。

羅迪諾說，房子小不代表帳單就少，買新房的同時也意味著買下一個新稅基、新的保費和別人留下的維修費用。