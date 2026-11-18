在輝達（Nvidia）執行長黃仁勳辭職後，該公司股價連日暴跌。路透

AI摘要 文章摘要整理： 輝達股價連日大跌引發關注，但多數ETF與共同基金對其曝險有限，即使重挫也只會小幅拖累淨值，專家認為投資人不必過度恐慌。

在輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 辭職後，該公司股價連日暴跌。黃仁勳於33年前共同創辦了這家晶片製造商，並將其打造成為人工智慧（AI）熱潮核心的一家龐大企業。消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，由於輝達曾長期是全球市值最高的上市公司，股票自然是多家熱門共同基金與指數型股票基金（ETF）的重要持股；因此許多投資人在投資組合中持有輝達股票，並對其曝險程度感到擔憂。

但數據顯示，共同基金與ETF投資者對輝達股票的曝險相對較低，財務顧問表示，該公司股價的任何大幅波動，對投資者投資組合的影響相當有限。馬里蘭州財務規劃師兼投資長菲利普·趙（Philip Chao）表示，這只是當下一個極具煽動性的風險案例，但這本就是股票投資在所難免的事。

上周四（12日）早盤，受黃仁勳辭職消息影響，輝達股價下跌超過10%。該股隨後收復部分跌幅，截至美東時間當日下午2時50分，跌幅仍超過5%。

不過，菲利普·趙表示，投資人不應擔心其持股風險。他舉例說明，假設輝達佔某基金整體持倉的5%，而該股票下跌10%，在其他條件不變的情況下，該基金的價值將下降0.5%。他說，這沒什麼大不了的，只是大多數人對這則聳動新聞做出的反應。

在CNBC一項快速的民調顯示，18位受訪者計劃在客戶投資組合中維持輝達的持股比率不變，其中3人正增加持股，6人則未持有輝達股票。沒有人表示會減少持股。這項於12日進行的線上民調，共發送給122家投資理財機構，並收到27份回覆。

輝達對熱門ETF的影響

透過幾檔最受歡迎的股票ETF，可說明輝達股價下跌為何投資者的曝險程度可能有限。

1. 先鋒（Vanguard）史坦普500指數ETF

輝達股票是先鋒史坦普500指數ETF（VOO）的最大持倉。該基金追蹤美國史坦普500指數的表現；根據先鋒最新數據，截至9月30日，其市值為1.7兆元，輝達股票約佔整個投資組合的8.4%。

投資顧問公司Experiential Wealth分析，假設該權重延續至今日，在其他條件不變的情況下，輝達股價若下跌5%，僅會導致該基金價值減少約0.42%；若股價下跌10%，將導致該基金價值下跌0.84%。

2. 景順（Invesco）QQQ Trust

景順QQQ Trust（QQQ）是一支追蹤科技股佔比極高的那史達克100指數表現的ETF。根據景順的數據，截至11月10日，該基金持有資產約4738億元。

輝達是該基金的第二大持股，佔整體投資組合的6.8%。蘋果（Apple）位居首位，佔比約8.4%。

Experiential Wealth分析，若以該權重計算，在其他條件不變的情況下，若輝達股價下跌5%，該基金的價值僅會損失0.34%；若輝達股價下跌10%，該基金整體價值將蒸發0.68%。

3. 先鋒晨星（Morningstar）全股票市場ETF

輝達股票是先鋒晨星全股票市場ETF（VTI）的最大持股。根據先鋒集團的資料，截至10月31日，該基金資產規模達1.8兆元。

截至9月30日，輝達股票約佔該基金的7.13%。Experiential Wealth分析，若以該權重計算，在其他條件不變的情況下，若輝達股價下跌5%，該基金整體價值將損失約0.36%；若輝達股價下跌10%，則相當於該基金整體價值減少約0.71%。

菲利普·趙表示，股票波動與無法挽回的重大虧損之間是有區別的，輝達股價的波動屬於前者，而非後者。

共同基金與ETF對輝達的平均持股比重

根據晨星的數據，在所有共同基金與ETF中，大型成長型基金對輝達股票的平均權重最高，這類基金通常持有成長迅速且市值龐大的美國股票。截至11月11日，大型成長型基金對輝達股票的平均權重為10.34%；此外，專注於科技股的基金對輝達股票的平均權重為7.31%，位居第二。

當然，金融專家指出，輝達股票並非孤立存在。菲利普·趙指出，輝達股價若下跌10%，通常會拖累其他半導體及與AI相關個股，如AMD以及美光科技（Micron）。他表示，這意味共同基金與ETF的虧損可能比其持有的輝達股票所顯示的還要大。

全球多元資產交易平台EXANTE主管費德曼（Renée Friedman）說，這起事件很可能對本已過高的AI相關股票估值造成進一步壓力；不過，專家們表示，這並非定局。例如截至12日下午，史坦普500指數與那史達克綜合指數當日均小幅下跌。