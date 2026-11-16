新調查：青少年比父母更懂理財 擅長賺錢也會存錢

一項最新的調查顯示，現在的青少年在理財方面比他們的父母更負責任。示意圖。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 最新調查指出，青少年在存錢、預算與理財規劃上普遍比父母更成熟，且多數已有收入來源並會投入儲蓄或投資。

一項最新的調查顯示，現在的青少年在理財方面比他們的父母更負責任。紐約郵報報導，這項針對2000名13至17歲青少年家長的調查顯示，46%受訪者認同自己的孩子對財務的掌握比他們做得更好。

這種責任感表現在許多方面，這些家長指出，他們的青少年在進行大額消費前會更審慎地思考（41%），也傾向先等待並存錢 以支付這些開銷（40%）。

約三分之一（34%）的家長表示，他們的青少年子女更擅長遵守預算、更懂得區分「想要」與「需要」（31%），並且對債務更為謹慎（30%）。

不僅如此，許多家長甚至表示，他們的子女更懂得如何賺取額外收入（30%）、更關注自身的財務未來（26%），甚至比父母擁有更明確的財務目標（23%）。

這項由市場調查公司Talker Research受金融科技服務平台OnePay委託進行的研究，同時也針對青少年進行了問卷調查，將他們的回答與父母的回答進行比較，並真實呈現下一代處理財務的方式。

每10名青少年中有9名認為自己具備財務責任感，儘管其中多數人（64%）從未獨自踏入過實體銀行；而他們的習慣顯示他們或許是對的，幾乎所有受訪青少年都有賺錢的途徑（93%）。

平均來説，受訪青少年每年透過零用錢和家務（53%）、副業（33%）、兼職（25%）、照護工作（23%）以及轉售（16%）等方式，賺取近7000元（6916元）。青少年表示會將近一半的收入（46%）存起來，而36%的家長表示，他們的孩子存錢比自己還多。

青少年每月接觸理財內容時數約13小時，但這不能全歸功於他們。幾乎所有受訪家長都曾與孩子討論過儲蓄話題（96%），其中87%至少每月討論一次。儘管如此，近五分之一的家長（17%）從未與青少年討論過投資，另有14%表示也未曾與孩子談論建立信用評分。

OnePay發言人表示，看到有這麼多家長會定期與孩子討論儲蓄，且有39%正協助青少年建立信用，這固然令人鼓舞，但找時間與孩子進行其他財務對話仍十分重要。根據調查結果，略多於五分之二的家長表示，這類對話大多隨機發生在日常生活中的某些時刻，或全家圍坐在廚房餐桌共同進餐時，這為家長提供了輕鬆引導孩子為未來做準備的機會。

為了測試他們的理財能力，這項調查讓青少年及其父母各獲得一筆假設的1000元進行投資，結果顯示雖然雙方在某些方面的理財策略相似，但在其他方面卻大相逕庭。

家長會將最大比率的資金投入高收益儲蓄帳戶（36%），同時也會透過投資退休帳戶（24%）、股票市場（24%）及定期存款（20%）來分散投資。

青少年與父母的選擇類似，同樣會將最大筆資金投入高收益儲蓄帳戶（35%），其次是股票市場（22%）和加密貨幣（20%）。

但投資僅是整個畫面的一部分。這項調查還詢問了青少年，他們認為自己10年後的財務生活會是什麼樣子。

許多人提到，他們認為自己屆時會擁有一份好工作、學位或整體財務穩定，但也有人具體提及如良好的信用紀錄、多元收入來源，或是為享有稅務優惠的退休帳戶儲蓄等細節。有些青少年希望創業或供養所愛之人，而另一些人則擔心學生貸款可能成為阻礙，或希望完全擺脫朝九晚五的工作模式。

OnePay 發言人說，調查顯示，現在的青少年在規劃未來時，會以其他世代前所未有的方式全面考量整體財務情況；他們的許多目標都很實際，只要養成務實的習慣，便能實現。