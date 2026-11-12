做醫美、買鑽石...婦退休後因寂寞陷入揮霍陷阱 「三個錢包」避免破產危機

專家示警，退休後因孤獨感引發的揮霍陷阱，會讓資產短時間迅速縮水。勇於面對財務現實，是避免老後破產的第一步。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studi）

AI摘要 文章摘要整理： 日本一名69歲獨居退休婦因寂寞與缺乏規劃而過度消費，4年內資產大縮水，理財師則提出三個錢包與編列預算等方法，提醒及早防老後破產。

許多人在退休 並領取整筆退休金 後，便夢想過著無憂無慮的老後生活。然而，因孤獨感引發的揮霍與缺乏規劃的消費，卻可能讓原本充裕的資產在短短幾年內迅速縮水。日本媒體「THE GOLD 60」報導了一名69歲獨居女性，退休時手邊擁有不少資產，卻因生活失去重心陷入揮霍陷阱，短短4年資產縮水至三分之一以下，面臨嚴重的老後破產危機。

報導指出，69歲的單身女性美智子（化名），獨自居住於已還清35年房貸的郊區公寓中。65歲退休時手邊擁有3,500萬日圓（約22萬美元）資產。退休初期，她經常在外享用高級午餐，與朋友相約享受溫泉旅行。然而半年後，身邊朋友因照顧孫兒或陪同丈夫等理由紛紛婉拒邀約，讓她深感寂寞。

為了填補空虛的心靈並保持年輕，她在美容診所簽訂每月15萬日圓（約945美元）的抗老課程年約。在店員勸誘下，接連購買化妝品、保健食品與美容家電，並不斷以「犒賞過去辛苦工作的自己」為名義購買奢侈品。光是美容相關支出就累計超過900萬日圓（約56,700美元），還購買名牌包包與衣服，甚至分期購入250萬日圓（約15,700美元）的鑽石項鍊。度過嚴重超支的4年後，存款餘額驟降至不到1,000萬日圓（約63,000美元），面臨嚴重的老後破產危機。

針對美智子的案例，理財規劃師山原美起子表示，手頭擁有大額資金的人，常因「還有存款」的安心感而忽視每月赤字。特別是感到寂寞與不安時，更容易透過購物帶來的短暫興奮感填補空虛的心靈。

對此，山原提出四大防止老後破產的具體對策：

1.精算每個月超支金額

第一步要檢視固定收入（例如年金）與每月生活開支之間的差額。假設每月年金為16萬日圓（約1,000美元），生活開支是每月25萬日圓（約1,570美元），代表每月超支9萬日圓（約570美元），10年累計超支1,080萬日圓（約68,000美元）。隨著美智子的開支增加，儲蓄消耗速度也會加快。如果毫不節制地揮霍，遇到晚年醫療和長期照護費用上漲時，很可能面臨資金短缺的困境。

2.利用「三個錢包」守住老後資金

將手邊所有的錢分成三個錢包（帳戶），分別是「生活開支」、「特殊開支（例如娛樂或更換家電）」和「退休保障基金」。尤其是「退休保障基金」原則上不可動用，這是運用於75歲以後的看護、醫療和養老設施費用，何時動用這筆錢更要慎重考慮。

3.無須放棄享受生活，應編列預算

控制娛樂支出的關鍵在於編列預算，並將這筆預算轉入專用帳戶，即可有效抑制衝動消費。

4.用金錢以外的事物填補孤獨感

若以金錢填補孤獨，就會永無止盡地消費。不妨參加社區中心的低價或免費瑜珈班、游泳課，透過運動與同好交流，重獲健康與社交。

山原提醒，拿出勇氣面對財務現實，精算資金還能使用多久，是保護自己遠離老後破產的第一步。