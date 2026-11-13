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黃仁勳下台後 換商務部長盧特尼克站上風口浪尖

輝達陷風暴股價跳水 值得逢低撿便宜嗎？

編譯莊瑞萌／即時報導
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輝達(Nvidia)股價目前為預估獲利的19倍，但人工智慧(AI)需求與晶片品質...
輝達(Nvidia)股價目前為預估獲利的19倍，但人工智慧(AI)需求與晶片品質未變，是否逢低買進，取決於投資人對風險的承受度。路透

AI摘要

文章摘要整理：

輝達股價因黃仁勳相關調查與監管疑慮而下挫，但AI需求、產品競爭力與成長前景未變，是否逢低買進取決於投資人風險承受度。

輝達(Nvidia)股價今年走勢顛簸，本周又因黃仁勳與疑為中國間諜的人士關係遭調查而承壓。股價目前為預估獲利的19倍，但人工智慧(AI)需求與晶片品質未變，是否逢低買進，取決於投資人對風險的承受度。

The Motley Fool報導，輝達股價一直是AI革命的主要贏家之一。這是因為輝達打造了AI帝國，提供全球最快的AI晶片，也就是圖形處理器(GPUs)以及完整的支援產品與服務組合。隨著AI客戶搶購輝達晶片，輝達推出新版本晶片，需求時常超過供給，於是帶動了令人咋舌的獲利成長，營收與獲利以兩位數、三位數的幅度攀升。

投資人在AI熱潮初期就看出了這個趨勢，帶動股價從2023年初到去年底大漲1100%。今年輝達與其他AI巨頭的走勢較為顛簸，主因投資人對AI產業轉趨謹慎，投資人憂心美國通膨升溫，並質疑資料中心支出是否會維持在當前水準。

就在本周，輝達傳出特別糟糕的消息。輝達已展開調查，了解執行長黃仁勳與一名人士的關係，該名人士被美國情報機構稱為中國間諜。在此氛圍下，輝達究竟是逢低買進的好機會，還是該避開的股票？

輝達股價在隨後一個交易日下跌4.2%，使股價約為預估每股盈餘的19倍，考量該公司在AI熱潮中的成長紀錄與未來前景，以這個價位來看，股價非常便宜。

目前公司面臨的主要風險是黃仁勳可能下台或被逼退。由於他是帶領公司數十年有遠見的領導人，而輝達尚未公布接班計畫，投資人可能不喜歡這種情況，這也可能對股價表現造成壓力。

另一項風險是美國國會議員可能加強監管，或進一步限制對中國的晶片出口，這些做法都可能拖累公司未來成長。

現在決定買進或避開輝達，取決於自己對風險的承受度。若是謹慎投資人，可能選擇等調查結果出爐後再進場。儘管黃仁勳有意繼續領導公司，董事會也對他表達信心，但在調查完成前不確定性仍會持續，短期內可能不利股價。黃仁勳任何可能的離職，同樣也會是壞消息。

話雖如此，當前動盪並未動搖AI市場的需求，也未影響輝達晶片與創新的品質。投資組合分散良好的積極型投資人，或許可考慮在輝達目前估值極低的水準買進一些股票，持有等待風暴過去。

精華 FAQ

  • 主要是市場傳出輝達已展開調查，釐清黃仁勳與一名被美國情報機構稱為中國間諜的人士關係，消息引發投資人疑慮，股價因此在單日下跌4.2%。

  • 因為輝達目前約為預估每股盈餘的19倍，若對照其在AI熱潮中的高速成長、晶片需求強勁與獲利擴張紀錄，這個本益比被認為相對便宜。

  • 文章認為取決於風險承受度。保守型投資人可等調查結果與監管變化明朗後再進場；積極型且分散配置良好的投資人，則可考慮在低估值時分批布局。

輝達 黃仁勳 間諜

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