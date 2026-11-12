11州挹注資金 部分投保人明年歐記健保費可望降低

2027年，部分州的醫療保險保費將略為降低，至少有11個州正為「歐記健保」（Obamacare）提供資金補助，以減輕投保人每月保費負擔。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 為因應聯邦強化型保費補貼到期，至少11個州將以州資金補助歐記健保保費，盼在2027年減輕部分投保人負擔並穩住投保人數。

2027年，部分州的醫療保險保費 將略為降低，至少有11個州正為「歐記健保 」（Obamacare）提供資金補助，以減輕投保人每月保費負擔；符合資格者在本年度開放註冊期間辦理投保時，應能看到這項措施。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，此舉是因應2025年聯邦強化型保費補貼到期而採取的，該措施的終止導致數百萬透過「平價醫療法案」（ACA）購買健康保險計畫者面臨保費上漲。提供資金補助的州包括加州、科羅拉多州、康乃狄克州、馬里蘭州、麻塞諸塞州、新墨西哥州、新澤西州、羅德島州、佛蒙特州 、維吉尼亞州及華盛頓州。

大多數州將延續其因應聯邦補貼中止而於2026年實施的政策，但羅德島州與維吉尼亞州則將於2027年首度推出各自的計畫，而加州等其他州則將適用資格擴大至更多民眾。

醫療政策專家表示，在今年投保人數大幅下滑後，各州的資金挹注有助於防止更多民眾取消保險。

儘管強化型聯邦保費補貼已於2025年底到期，但仍有部分聯邦補貼、即所謂的「保費稅收抵免」（premium tax credits）持續生效；而這11個州提供的資金，是投保人可能獲得的聯邦補貼之外的額外補助。

財務援助的金額因州而異，各州的資格標準也各不相同。專家表示，許多州的計畫主要針對低收入人群。保險轉介網站healthinsurance分析師諾里斯（Louise Norris）表示，這是為了讓部分民眾的保險費變得更負擔得起，若符合所在州提供援助的資格，肯定不無小補。

各州因應強化型保費補貼到期

提供額外保費補助的各州，運作的是州級醫療保險市場，而非HealthCare.gov。衛生政策專家指出，這些州多為民主黨執政。其中多數州在2026年便已向該州居民提供保費補助，而羅德島州與維吉尼亞州則是2027年名單中的新成員。

根據非營利組織凱澤家族基金會（KFF）的數據，自2021年起實施並曾推動ACA投保人數創下新高的強化型保費補貼到期後，2026年的「歐記健保」保費平均上漲58%，從前一年的每月113元升至178元。

美國衛生及公共服務部（HHS）於6月公佈的數據顯示，截至2026年2月，ACA的投保人數已降至1920萬人，較2025年2月的2210萬人減少13%。KFF分析指出，跡象顯示此後投保人數進一步下降；衛生政策專家普遍將此歸因於強化型補貼的中斷，推高了民眾的負擔。

科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）曾指出，國會未能盡責之處，科羅拉多州正挺身而出，儘管失去了強化型保費稅收抵免，該州仍盡力壓低健康保險價格，讓居民能夠負擔得起醫療保健服務。

並非所有投保ACA計畫者，都符合其所在州財務援助的資格。在所有州之中，新墨西哥州是唯一將於2027年全面取代該州ACA投保人所享有的聯邦強化型保費補貼的州，此為延續其2026年已實施的政策。根據KFF的數據，儘管2026年全美ACA投保人數下降，新墨西哥州卻是唯一人數增加的州，2025年至2026年間增長了14%。