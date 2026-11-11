社安金若真砍22% 哪10州退休族最痛？

社安金恐大幅削減，有些州的減少幅度比其他州還多，若未來沒採取任何措施加強保障導致盈餘耗盡，受益人獲得的福利將縮水至應得金額的78%左右，代表約22%的削減。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 若社安基金未獲補強，福利恐被砍約22%，其中康乃狄克、新澤西等10州退休族因平均給付較高，將承受最大月減金額。

社安金 恐大幅削減，有些州的減少幅度比其他州還多，若未來沒採取任何措施加強保障導致盈餘耗盡，受益人獲得的福利將縮水至應得金額的78%左右，代表約22%的削減；多年來，預期削減的比例一直波動，社會安全和醫療保險信託基金受託人發布的2025年報告中，預期削減幅度為24%，若報告預測的內容真的發生，包括康乃狄克和新澤西等10個州的退休族受到的影響最大。

Motley Fool報導，由於人們的平均壽命變長、許多人提早退休，社安信託基金支出大於收入，導致盈餘減少。

若削減22%，代表每個月2500元的社安金減少至1950元，每個月少了550元，這是個壞消息，而好消息是若國會願意採取行動，有很多方法可以挽救，而最新選舉產生的民主黨佔多數的國會很可能採取行動。

美國聯邦預算問責委員會（CRFB）使用了社會安全和醫療保險信託基金受託人發布的2025年報告中的預測數據，並模擬了50州削減24%的情況，研究發現以下10個州的退休族受到的影響最嚴重。

若按照每個月減少的社安金金額排序，這10個州依序為康乃狄克州 、新澤西州 、新罕布夏州、德拉瓦州、馬里蘭州、華盛頓州、明尼蘇達州、麻州、密西根州和猶他州。

康乃狄克州的平均減少金額為556元，新澤西州為554元，新罕布夏州則為553元，第十名的猶他州為523元。

平均削減金額之所以不同是因為各州的平均社安金不同，有些州的退休人員收入低於其他州，因此雖然預期削減幅度較小看似不錯，但這只是因為社安金原本就較低。

CRFB在報告結尾表示，由於社安基金破產將發生在下一屆當選參議員及總統的任期內，候選人和政策制定者必須決定如何保障這項對數百萬美國人來說非常重要的項目，首先要提出一個方案，因為如果社會安全基金破產，沒有一個州能倖免。

這聽起來讓人擔憂，但要記住的是，對很多退休人士來說，社安金只能提供部分退休收入，大多數人都應儲蓄和投資累積一筆養老金，以便在未來和社安金共同支撐生活。畢竟截至今年9月，平均每個月的社安退休金僅為2089元，一年才約2萬5千元。

因此，務必制定一個完善的退休計畫，詳列需要多少收入和如何實現目標，可能需要增加投資和儲蓄，也可能會想延後退休時間幾年，讓華盛頓特區的議員們知道不希望社安金被削減也有所幫助。