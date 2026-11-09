操盤投資靠AI真有效嗎？記者實測給你看

用AI來決定投資策略，是否真的可行？示意圖。(圖／AI生成)

AI摘要 文章摘要整理： 經濟日報記者以3000元實測OKX AI代理投資，初期因比特幣上漲獲利翻倍，但後續行情反轉讓第二輪資金大幅縮水，顯示AI無法保證穩定獲利。

「只要選擇策略、輸入金額，再按下啟動，AI代理就能幫投資人賺錢？」經濟日報記者孫靖媛為了實測AI代理投資到底是怎麼一回事，她在8、9月時拿出台幣3000元，在知名的加密貨幣交易所OKX展開一個月的實驗。來看她的實驗結果。

這次記者不刻意研究市場、商品，只是按照平台AI小助手推薦的參數進場，看看「用AI無腦投資」最後會發生什麼事。

剛打開OKX時，記者幾乎什麼都看不懂。平台內有「策略」與「跟單」，策略又分成現貨、合約等不同交易方式。面對一連串陌生名詞，最後決定選擇一個顯示年化報酬率超過2000%的合約，上頭標註採「馬丁格爾策略」。

記者一開始以台幣3000元入金，換成約88USDT後啟動策略。進場後，帳面數字幾乎天天上漲。到了第七天，總資產已從約88USDT翻倍168USDT。

看到資產翻倍後，記者才第一次認真思考「這筆錢到底投資了什麼？」

盲選意外賺錢 成功卻難複製

仔細研究後發現，這筆投資啟動的是比特幣 合約馬丁格爾策略，而且槓桿高達20倍。機器人會依照設定參數自動建立部位、加倉及賺取價差，但它並不是毫無風險地創造報酬，而是透過合約與槓桿放大交易結果。

實驗初期，比特幣價格一路走高、來到8萬多美元。記者採用的策略原本偏向做多，在行情上漲期間，帳面獲利也迅速累積。

看到本金從約88USDT翻倍至168USDT後，記者保留原始投入的88USDT，再拿賺到的80USDT繼續操作，使用的也是同一套做多合約馬丁格爾策略。

當時的想法很簡單，既然前一次可以賺，使用相同策略，應該還能再複製一次獲利。

不過，結果並不如預期。經過一波多頭行情的比特幣無法站穩8萬美元，價格接連向下探底。

由於策略方向偏多，行情下跌時，虧損也會跟著擴大，且20倍槓桿還會進一步放大價格波動，只要虧損超過能夠承受的保證金，所有部位就可能被強制平倉，連本金都保不住。接下來的時間，也只能眼看拿來繼續操作的80USDT逐步縮水。

這也讓記者發現，前一階段快速獲利，不一定代表AI準確預測了市場，更可能只是策略方向剛好搭上比特幣上漲行情。當行情轉向，原本有效的策略也可能迅速失效。

在虧損擴大期間，也就是比特幣行情反覆震盪時，合約馬丁格爾做多的策略也逃不過市場變化。最後，投入第二輪操作的80USDT只剩約40USDT。

掌握充分資訊 避免因小失大

整體而言，這一個月賺了約40USDT，但獲利很可能來自實驗初期剛好搭上比特幣漲勢，而非AI讓投資穩定獲利。

這場實驗中，記者的結論是，對想嘗試AI投資的人而言，以能夠承受損失的小額資金試水溫，確實可以加快理解不同交易工具；但在啟動策略前，仍須弄清楚投資標的、策略方向、槓桿倍數及停損條件，不能只被高額年化報酬率吸引。

AI可以推薦參數、執行策略，卻不能保證市場按照預測前進。

這場實驗最後雖然沒有虧掉本金，但若初期沒有剛好搭上上漲行情，結局很可能完全不同。

記者認為，要想利用AI「無腦投資」，終究還是要掌握充分的資訊，才能更有風險意識，避免因小失大。

另外，記者也查了一下，到底什麼是馬丁格爾（Martingale）策略，核心概念是「愈跌愈買」：當價格朝不利方向移動時持續加碼，以降低平均成本，等待行情反彈後一次彌補先前虧損。

不過，若行情持續單邊下跌，部位與資金需求也會快速增加；若再搭配高倍槓桿，一旦保證金不足，可能在價格反彈前就遭到強制平倉。