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用AI幫忙投資？ 分析師談3大觀察 當心「放大市場波動」

記者孫靖媛／專題即時報導
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隨著AI技術發展，許多人用來制定理財投資策略。示意圖。(圖/AI生成)
隨著AI技術發展，許多人用來制定理財投資策略。示意圖。(圖/AI生成)

AI摘要

文章摘要整理：

幣安研究院分析師指出，AI投資正由輔助決策走向代理執行，但須嚴控權限、驗證資訊，否則可能因策略同質化而放大市場波動。

「AI與加密貨幣的結合，早期較多聚焦於AI主題代幣及相關敘事，如今則逐步從『AI輔助人類決策』，到AI代理投資時代。」近期訪台的幣安研究院分析師Moulik Nagesh如是說。

他分析，目前市場資金主要流向三個領域，包括自主交易代理、代理基礎設施與工具，以及供AI Agent使用的錢包與支付軌道。這意味著市場關注的焦點，正從「哪些代幣具有AI概念」，進一步轉向「AI能不能真正執行金融任務」。他有三大觀察：

觀察1：AI擅長分析市場資料、整理不同訊號、追蹤市場變化

從幣安今年3月至4月初的使用數據來看，AI應用已從單純問問題，逐步延伸至市場研究、資訊整理、策略規畫、監測及部分交易執行。

其中，執行導向超過市場分析兩倍；近六成使用者意圖，涉及交易、策略執行、訂單流及監控。超過九成工作階段涉及工具使用，顯示多數互動不只停留在對話，而是需要進一步執行行動。

Moulik Nagesh指出，現階段AI最適合處理資訊密集、需要大量整理及持續監測的工作，包括分析市場資料、整理不同訊號、追蹤市場變化，以及協助執行既定策略等，可以有效降低資訊搜尋與交易執行的成本。

觀察2：AI Agent交易最大風險是「權限失控」

加密貨幣市場全年無休、鏈上資料公開，又能透過程式自動執行交易，讓AI的市場分析與實際下單可以更緊密地連結。

Moulik Nagesh認為，當AI開始自主交易，最大的風險是「權限失控」。如果AI判斷錯誤、遭遇極端市場波動，或受到惡意指令影響，在缺乏權限邊界的情況下，損失可能超出使用者能夠承受的範圍。

因此，AI Agent的核心，是「如何控制它的能力」。平台必須建立最小必要權限、移除提款權限、設定交易及資金上限、劃定明確執行範圍，並讓使用者可以隨時撤銷授權。權限、資金上限與可撤銷機制，也可能成為AI投資的重要基礎設施。

AI可能接觸未經驗證的第三方資訊或隱藏式提示注入，因此從市場資料、輸入來源、模型輸出到交易執行，都需要建立安全與驗證機制。

觀察3：小心未來AI代理集體行動 放大市場波動

當愈來愈多投資人使用AI分析行情、選擇標的及執行交易，大量AI可能採取相似策略，在極端行情下同時買進或賣出，進一步放大市場波動。

Moulik Nagesh表示，AI策略同質化是真實風險。當大量AI Agent使用相似資料、模型或策略時，可能出現更高程度的策略同質化，放大市場的同步買賣行為。

不過，隨著代理模型、策略框架與風險參數逐漸多元，不同AI Agent也會使用不同資料來源及決策邏輯，「所有AI同步行動」的風險可能逐步分散，發展過程類似量化交易市場的演化。

相較於AI交易放大市場波動，幣安更看好AI未來提升市場效率的潛力，讓使用者能根據更多資訊，做出更多交易決策且能即時執行。

精華 FAQ

  • 目前資金主要流向3個領域：自主交易代理、代理基礎設施與工具，以及供AI Agent使用的錢包與支付軌道。這代表市場重心已從AI概念代幣，轉向AI是否能真正執行金融任務。

  • AI最適合處理資訊密集、需要持續監測的工作，例如分析市場資料、整理不同訊號、追蹤變化與協助執行既定策略。因為它能降低資訊搜尋與交易執行成本，也更適合處理大量訊息。

  • 因為AI若判斷錯誤、遇到極端行情或受惡意指令影響，若沒有明確權限邊界，損失可能超出承受範圍；而大量AI若採相似策略，極端情況下可能同步買賣，進一步放大市場波動。

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