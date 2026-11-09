紐約女電費太高十年不敢開冷氣 真相讓她氣炸又鬆一口氣

紐約皇后區的Nicole Niceforo說自家過去十年來電費都高得嚇人，經過她多次投訴後才知道原來她的電表和樓上鄰居的電表對調了。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約皇后區女子十年電費異常偏高，卻一直不敢多用冷氣省電。

紐約皇后區女子十年電費異常偏高，卻一直不敢多用冷氣省電。 重點二： 多年投訴後才查出電表裝錯，她其實在替樓上鄰居支付電費。

多年投訴後才查出電表裝錯，她其實在替樓上鄰居支付電費。 重點三：電力公司僅退還6年費用，消費者應保留帳單並立即申訴。

紐約一名女子家中電費 多年來都高得嚇人，她為了省電幾乎不開冷氣甚至手洗碗盤，但電費仍持續上漲，經過多年投訴後終於真相大白，原來她這幾年一直在為樓上鄰居付電費，而電力公司只願意賠償最近六年的帳單，她也為此向監管機構陳情。專家說若認為自己被多收費，應聯絡公用事業供應商提出異議及要求檢視帳單。

Moneywise報導，住在皇后區 的妮可（Nicole Niceforo）接受FOX 5 NY的採訪時表示，她高得異常的電費帳單讓她在炎熱的夏天不敢開冷氣，甚至手洗碗盤及限制用電量，但電費金額仍不斷攀升。

妮可在2016年首次向她的電力供應商聯合愛迪生（Con Edison）提出質疑，要求檢查電表，但電力公司要她聯絡物業管理處。

歷時九年、經過多次投訴後，最終檢查結果顯示妮可的電表和樓上鄰居的電表被對調了。

妮可說她對這個結果非常憤怒，但也對高到不像話的電費金額找到真正原因而鬆一口氣。

聯合愛迪生承認此一疏失，退款給妮可超過6千元，但退款只涵蓋她被超收費用的十年中的六年，還有將近四年的可能多收費用尚未退還。

妮可向紐約州 公共服務部（New York State Department of Public Service）提交此事，希望拿回剩餘款項，但公共服務部站在聯合愛迪生那，表示聯合愛迪生沒有義務審查超過六年的帳單。

公共服務部表示，他們沒有妮可在2016年正式投訴的紀錄，但根據FOX 5 NY取得的電子郵件中有證據表明妮可該年曾對帳單提出質疑。

妮可的案件可能非常特殊，但也傳達消費者不該忽視高額電費帳單的訊息，特別是在減少用電量似乎無濟於事的情況下。

紐約州有多項法律旨在保護公用事業用戶免受帳單錯誤和其他糾紛的困擾，例如「家庭能源公平實務法」（Home Energy Fair Practices Act, HEFPA），該法案對帳單、付款、客戶投訴和服務中斷制定了相關規則。

美國其他地區也有類似的消費者保護措施。據代表各州公用事業監管機構的全國公用事業監管委員會協會（NARC）稱，所有50個州都設有公用事業監管機構，但其權限因州和公用事業類型而異。

若消費者認為自己被多收費，應立刻聯繫公用事業供應商，提出異議並要求檢視，若問題還是沒解決，可以聯繫公用事業監管單位，有些州甚至還有消費者權益倡導組織，能幫助居民處理公用事業糾紛，例如伊利諾州有公民公用事業委員會（Citizens Utility Board），加州有公用事業改革網路（The Utility Reform Network），這兩個機構都提供公用事業投訴的危機。

就如同消費者報告最近的建議，顧客應保留電費帳單影本，以及與公用事業公司的任何往來信函，尤其是在懷疑出現問題時。保留紀錄可以幫助確定問題首次報告的時間，並在糾紛仍進行期間提供證據。