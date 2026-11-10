國稅局提高明年7所得稅率級距 贈與及遺產免稅額也提高

美國國稅局（IRS）表示，因應通膨，明年所有七個聯邦所得稅稅率級距都將上調，但稅率維持不變。路透

AI摘要 文章摘要整理： IRS宣布2027年七個聯邦所得稅級距與標準扣除額同步調高，終身贈與及遺產免稅額也上升，納稅人可藉此減輕稅負並調整規劃。

美國國稅局 （IRS）表示，因應通膨 ，明年所有七個聯邦所得稅稅率級距都將上調，但稅率維持不變。

今日美國（USA Today）報導，IRS公布的聯邦所得稅稅率級距，決定納稅人在應稅所得的不同區間需繳納多少稅款；由於採累進制，只有落在特定級距內的那部分所得才適用較高的稅率。

稅務專家表示，了解這些資訊有助掌握可能需繳納的稅額，並據此進行規劃。隨著所得門檻提高，美國民眾在2028年初申報2027年度稅務時，或許能在不需適用更高稅率情況下多賺一點錢，只需知道應將所得控制在何種水平以下即可。

根據IRS的資料，以下是2027年各稅率級距的收入門檻：

37%：適用於收入超過66萬1375元（已婚夫婦聯合申報為79萬3650元）

35%：適用於收入超過26萬4550元（已婚夫婦聯合申報為52萬9100元）

32%：適用於收入超過20萬8325元（已婚夫婦聯合申報為41萬6650元）

24%：適用於收入超過10萬9125元（已婚夫婦聯合申報為21萬8250元）

22%：適用於收入超過5萬2025元（已婚夫婦聯合申報為10萬4050元）

12%：適用於收入超過1萬2800元（已婚夫婦聯合申報為2萬5600元）

10%：適用於收入在1萬2800元或以下（已婚夫婦聯合申報為2萬5600元）

稅率級距如何運作？

應稅所得為計算稅率之依據，計算方式是先扣除傳統個人退休帳戶（IRA）或401(k)供款、學生貸款利息及健康儲蓄帳戶（HSA）供款等調整項目，再扣除各項扣除額；扣除額包括由IRS每年核定的固定標準扣除額，或是逐項扣除額。

IRS表示，約有九成納稅人選擇的標準扣除額，在2027年也將調升。已婚夫婦聯合申報的標準扣除額將從2026年的3萬2200元調升至3萬3200元；單身申報者則可申報1萬6600元，較2026年的1萬6100元有所增加。

單身申報者僅需對落在該稅率級距內的特定金額（介於5萬2025元與下一級更高稅率級距起點10萬9125元之間）按22%課稅；5萬2025元以下的所有收入，則適用較低10%及12%稅率。

終身贈與及遺產 免稅額亦將提高

IRS同時針對終身贈與及遺產免稅額進行了通膨調整。每位富裕的美國人將能在2027年免稅贈與最高1548萬元（2026年為1500萬元），無論是在生前或身後皆適用。這代表一對夫婦可將其財產減少3096萬元，其繼承人在他們身後需繳納的聯邦遺產稅也將隨之減少。

但若所居住的州設有遺產稅，則仍須依該州法規繳納。稅務專家警告，部分州的遺產稅金額可能迅速累積。