民主黨掌控國會 通膨踩煞車取決這3件事

民主黨在期中選舉一舉奪取國會兩院控制權，終結共和黨與川普政府過去兩年的「完全執政」局面。最大的原因是選民不滿汽油、食品等生活成本飆漲，用選票表達了憤怒。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨掌控國會後，通膨降溫仍取決於伊朗戰爭、AI數據中心擴張與關稅走向三大因素，短期內物價要明顯回落並不容易。

民主黨 在期中選舉一舉奪取國會兩院控制權，終結共和黨 與川普政府過去兩年的「完全執政」局面。最大的原因是選民不滿汽油、食品等生活成本飆漲，用選票表達了憤怒。

今日美國(Usa Today)援引多位專家的分析指出，許多民主黨人在競選期間承諾要降低生活成本，但物價上漲的趨勢可能還需要一段時間才能穩定下來。通膨 能否成功煞車，甚至讓經濟威脅降溫，未來主要取決於伊朗戰爭、人工智慧(AI)及關稅這 3 件事。

喬治城大學(Georgetown University)金融學系副教授達昆托(Francesco D'Acunto) 認為，高企的物價早在總統川普第二個任期之前就已存在，物價上漲2026年突然加速，很大程度上是由於伊朗戰爭、AI的建設以及關稅的影響，然而新國會能夠大幅扭轉這些因素的可能性似乎很低。

首先是伊朗戰爭，無疑是今年通膨急速飆漲的主要因素。

戰爭爆發前的2月份，消費者物價較去年同期上漲2.4%。到了9月份，同比上漲3.7%，超過工人薪資的成長速度。經濟學家一致認為，要穩定物價，衝突必須緩和。

達昆托說，若然能夠達成結束戰爭協議及切實執行，長期下來油價一定會走低，從而帶動物價也會回落。

其次是AI的未來走向會如何。

建設AI數據中心推高了某些物價類別，例如電力的價格。分析認為，民主黨在勝出的州份，或會減緩AI的建設速度。

俄亥俄、德州及喬州，都選出民主黨人當州長，他們在競選時承諾暫緩現有AI數據中心建設速度，並停止新建數據中心。有些州議員則認為，應該由數據中心承擔財政成本。

金融諮詢集團Truist Advisory Services 的美國經濟主管斯科德勒斯(Mike Skordeles) 指出，就以俄亥俄州為例，公用事業費用比去年同期上漲15%，由數據中心承擔更多成本是未來的發展方向，尤其是在州一級討論這個問題時，這個做法可大大減輕州民的負擔。

再下來的是關稅如何走下去。

關稅是川普經濟政策的基石，然而自去年對全球貿易夥伴徵收進口稅以來，大部分是由美國消費者埋單，自然加劇了通貨膨脹。

不過安永會計師事務所的貿易政策專家哈登(Blake Harden)相信，不太可能很快取消關稅。

川普是依靠現有的法定權力，包括1974年「貿易法」(Trade Act) 第301條及1962年「貿易擴張法」(Trade Expansion Act) 第232條來徵收關稅。在未經國會重新表決的話，總統仍然有徵收的權力。