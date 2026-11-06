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3大原因 導致選舉「藍色海嘯」後股市強勢反彈

編譯周靜芝/即時報導
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美國期中選舉結果出爐後，股市走勢令人屏息，投資人紛紛從不同角度深入分析。路透
美國期中選舉結果出爐後，股市走勢令人屏息，投資人紛紛從不同角度深入分析。路透

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉後，股市先因政治疑慮下挫，隨即在AI監管、選舉不確定性解除與企業獲利前景等因素帶動下強勢反彈。

美國期中選舉結果出爐後，股市走勢令人屏息，投資人紛紛從不同角度深入分析。起初隨著選情逐步明朗，股市一度重創，市場普遍認為，民主黨相較於共和黨更具「反商情結」，既然他們將掌控國會兩院，過去兩年推動股市上漲的企業獲利奇蹟將不復存在；但在這波直覺反應後，意外的是，選後次日股市強勢反彈，且漲勢驚人。雅虎新聞財經記者索茲（Brian Sozzi）認為會出現這種戲劇化走勢有以下三大原因。

1. 人工智慧（AI）的解讀

首先，期中選舉結果將大幅擾亂人工智慧數據中心的擴張計畫，因為選民對飆升的公共事業帳單、電網不穩定以及用水量的反彈，正驅動政治轉向，朝向更嚴格的監督。這被視為是對Google母公司Alphabet與亞馬遜等超大規模企業的正面發展，因為它們將被迫削減支出，從而提升自由現金流。

自由現金流的下滑正是近期AI股票拋售潮的核心原因，因此若市場主要驅動者這些大型企業的現金流前景趨於明朗，情況將更為理想。

2. 告別不確定性

其次，隨著選舉落幕，過去幾周開始籠罩市場的不確定陰霾已經消散，投資者將能更精準地將資金投向他們認為合適的標的。

股票交易者年鑑（Stocktrader's Almanac）指出，在過去19次期中選舉結束六個月後，史坦普500指數全都呈現上漲，平均漲幅達14.18%。

3. 聚焦企業獲利

第三，高盛策略分析師哈齊烏斯（Jan Hatzius）的論述，也切中此次「選後反彈」的重點。

哈齊烏斯說，民主黨超乎預期的成為壓倒性多數，雖能讓他們在與白宮的談判中擁有較強的籌碼，但也將稀釋黨團內小派系的影響力；預期民主黨將利用會計年度截止日，試圖限制與伊朗的戰爭、撤銷部分關稅，並推翻去年實施的支出削減措施。

精華 FAQ

  • 市場起初擔心民主黨掌控國會後將提高監管、壓抑企業獲利，所以先出現賣壓；但隨後投資人重新評估AI、政策與獲利前景，資金又回流股市，帶動反彈。

  • 選舉結果可能加強對資料中心擴張的監督，迫使Alphabet、亞馬遜等超大規模企業控制支出。這雖帶來約束，卻也可能改善自由現金流，緩解市場對AI股估值與燒錢的疑慮。

  • 另一個關鍵是選舉不確定性消失，投資人能更清楚布局資金；此外，市場也重新聚焦企業獲利。歷史數據顯示，過去19次期中選舉後6個月，史坦普500都上漲。

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