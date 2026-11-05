你可能沒想到 期中選舉結果將重塑市政債券市場
期中選舉不只影響國會版圖，州級公投與稅改更可能短期重塑市政債券市場，進而改變免稅債需求、價格與地方政府財政壓力。
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期中選舉不只影響國會版圖，州級公投與稅改更可能短期重塑市政債券市場，進而改變免稅債需求、價格與地方政府財政壓力。
3日選舉結果預料對市場產生廣泛影響，包括地方債券(municipal bonds)。除國會控制權之爭，各州選票公投可能改變稅法、增加債券供給；紅州與藍州稅收政策走向分歧，將牽動市政債投資人。
CNBC報導，這次選戰外界關注焦點一直在國會控制權之爭以及民主黨能否從共和黨手中奪回眾院、參院或兩院，但對地方債券市場而言，州級層面的變化可能帶來更大影響，至少在短期內。全美各地選票上列有多項公投案，更可能改變稅法並增加債券供給。
稅負對地方債券投資人很重要，因為地方債券利息收入免聯邦稅。若持有人住在債券發行州，也免該州州稅，而且視地點而定，部分公投案將交付表決，內容包括提供減稅或對富人增稅。
Nuveen地方債券部門主管丹·克洛斯(Dan Close)說，「紅州和藍州之間完全分道揚鑣。藍州試圖建立分級所得稅結構，試圖從高收入族群取得更多稅收。紅州則試圖削減房產稅，以減輕民眾負擔。」紅州指以投票支持共和黨為主的地區，藍州則傾向民主黨。
例如在加州，被稱為「富豪稅」的提案將對資產至少10億元的納稅人，一次性課徵相當於其財富5%的稅。該州還有一項公投案，將對年收入超過37.1萬元課稅，從臨時加稅改為永久徵收，這項加稅目前預定2031年到期。
談到加稅案可能過關，克洛斯說，「這對地方債券市場的影響，在於提升免稅待遇的價值。」他指出，投資人可能尋求在地方債券市場避稅，進而推高債券價格。
佛羅里達州的情況不同，當地選民將決定是否提高非學區房產稅的自住房屋免稅額，符合資格的自住屋主目前有2.5萬元房產稅免稅額，另有2.5萬元免稅額不適用於學區房產稅。新提案將在2027年把後者提高至15萬元，2028年再提高至25萬元。新居民須等待五年才能享有這項福利。
HilltopSecurities公共政策與市政策略主管科茲利克(Tom Kozlik)說，若提案過關，部分地方政府將必須另尋收入來源或提高整體稅率來彌補損失。他說，「這不一定會導致降評，但整體稅收方面必須取得平衡。」
克洛斯說，並非每個市鎮都會受到同樣嚴重的影響，因此信用研究很重要。他說，「與地方金融的其他事務一樣，房產稅調降是否會造成某些信用惡化，實際上必須個案判斷。」
因為除了國會控制權之外，各州公投與稅法變動更直接影響地方債券供給與稅負環境。對免稅債投資人來說，州級政策往往比聯邦政治更快反映在市場上。 藍州偏向向高收入者加稅，可能提高免稅市政債的吸引力並推升價格；紅州則傾向削減房產稅，可能壓縮地方財源，迫使政府尋找替代收入來源。 加州若加稅案通過，免稅債價值可能上升；佛州若提高房產稅免稅額，部分地方政府收入會受壓，可能需調整整體稅率或重新分配財政結構。
精華 FAQ
因為除了國會控制權之外，各州公投與稅法變動更直接影響地方債券供給與稅負環境。對免稅債投資人來說，州級政策往往比聯邦政治更快反映在市場上。
藍州偏向向高收入者加稅，可能提高免稅市政債的吸引力並推升價格；紅州則傾向削減房產稅，可能壓縮地方財源，迫使政府尋找替代收入來源。
加州若加稅案通過，免稅債價值可能上升；佛州若提高房產稅免稅額，部分地方政府收入會受壓，可能需調整整體稅率或重新分配財政結構。
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