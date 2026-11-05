你可能沒想到 期中選舉結果將重塑市政債券市場

3日選舉結果預料對市場產生廣泛影響，包括地方債券(municipal bonds)。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 期中選舉不只影響國會版圖，州級公投與稅改更可能短期重塑市政債券市場，進而改變免稅債需求、價格與地方政府財政壓力。

3日選舉結果預料對市場產生廣泛影響，包括地方債券 (municipal bonds)。除國會控制權之爭，各州選票公投可能改變稅法、增加債券供給；紅州與藍州稅收政策走向分歧，將牽動市政債投資人。

CNBC報導，這次選戰外界關注焦點一直在國會控制權之爭以及民主黨 能否從共和黨手中奪回眾院、參院或兩院，但對地方債券市場而言，州級層面的變化可能帶來更大影響，至少在短期內。全美各地選票上列有多項公投案，更可能改變稅法並增加債券供給。

稅負對地方債券投資人很重要，因為地方債券利息收入免聯邦稅。若持有人住在債券發行州，也免該州州稅，而且視地點而定，部分公投案將交付表決，內容包括提供減稅或對富人增稅。

Nuveen地方債券部門主管丹·克洛斯(Dan Close)說，「紅州和藍州之間完全分道揚鑣。藍州試圖建立分級所得稅結構，試圖從高收入族群取得更多稅收。紅州則試圖削減房產稅，以減輕民眾負擔。」紅州指以投票支持共和黨為主的地區，藍州則傾向民主黨。

例如在加州，被稱為「富豪稅」的提案將對資產至少10億元的納稅人，一次性課徵相當於其財富5%的稅。該州還有一項公投案，將對年收入超過37.1萬元課稅，從臨時加稅改為永久徵收，這項加稅目前預定2031年到期。

談到加稅案可能過關，克洛斯說，「這對地方債券市場的影響，在於提升免稅待遇的價值。」他指出，投資人可能尋求在地方債券市場避稅，進而推高債券價格。

佛羅里達州的情況不同，當地選民將決定是否提高非學區房產稅的自住房屋免稅額，符合資格的自住屋主目前有2.5萬元房產稅免稅額，另有2.5萬元免稅額不適用於學區房產稅。新提案將在2027年把後者提高至15萬元，2028年再提高至25萬元。新居民須等待五年才能享有這項福利。

HilltopSecurities公共政策與市政策略主管科茲利克(Tom Kozlik)說，若提案過關，部分地方政府將必須另尋收入來源或提高整體稅率來彌補損失。他說，「這不一定會導致降評，但整體稅收方面必須取得平衡。」

克洛斯說，並非每個市鎮都會受到同樣嚴重的影響，因此信用研究很重要。他說，「與地方金融的其他事務一樣，房產稅調降是否會造成某些信用惡化，實際上必須個案判斷。」