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HOA月費漲價高達2500元 屋主喊「付不起」房屋恐遭收回

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北卡的木蘭灣社區近期將HOA費用調漲至每個月2500元，有屋主認為這會讓他們的生...
北卡的木蘭灣社區近期將HOA費用調漲至每個月2500元，有屋主認為這會讓他們的生活變得困頓且困難，因為這樣的房子不好賣，但繳不出費用又恐讓房子被收回。社區示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Avi Waxman）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北卡木蘭灣社區HOA月費將漲至2500元，遠高於當地平均租金。
  • 重點二：屋主五年前每月僅158元，如今費用暴增且州法未設上限。
  • 重點三：社區因訴訟與法律費用飆升，屋主可尋求組織與法律協助。

北卡羅萊納州一對夫妻對自家再度上漲的屋主協會（HOA）費用震驚不已，因為他們的費用將增加至每個月2500元，這讓他們的生活捉襟見肘，更糟的是州法律未限制費用上限，因此他們恐被迫搬家，但他們無處可去，因為即使他們將房子掛牌出售恐也賣不出去。

Moneywise報導，北卡木蘭灣（Magnolia Cove）社區的居民聽到每個月的屋主協會費用要漲到2500元時都驚呆了，這金額比該州的平均租金還高。

社區居民曼森（Jill Menson）對WSOC-TV說，先前的費用是每個月1200元，再加上一筆1萬元的分攤費，這已經讓她和丈夫支付的有點吃力，現在更要漲到2500元，而五年前才每個月158元。

曼森說，新的價格讓他們的生活捉襟見肘，北卡的州法律並未限制屋主協會費用的上限，若屋主不繳納，屋主協會有權依法對其房屋設置留置權，進而收回房屋。

雖然木蘭灣社區的屋主協會費用調漲的很突然，但並非莫名發生。木蘭灣的屋主協會由一人經營，也就是該社區的開發商。社區的屋主們在2022年反應，他們在使用公共設施和獲取法律要求的財務資訊方面遇到了困難。

屋主奇斯（Marsha Cheese）說，社區沒有自己的信箱，他們必須開來回8英里的路程到謝里爾斯福德（Sherrills Ford）的郵局拿信件。

木蘭灣屋主協會在回覆給Moneywise的電子郵件中表示，社區超過20位屋主對屋主協會提起訴訟但都敗訴，為了反擊，屋主協會對他們提起反訴，指控屋主對屋主協會的誹謗和相關行為，反訴皆獲勝訴，也因為為了應對屋主提起的官司，產生巨額法律費用，那些訴訟費用成了協會預算中最大筆的單項費用。

木蘭灣屋主協會說，一些屋主拖欠了協會收取的物業費，現在公開表示不滿的大多數屋主，都是提起訴訟的人。

若正面臨無法負擔的屋主協會費用或認為不公平的罰款，可以參考以下做法。首先，先瞭解熟悉所在州的屋主協會相關規定，有些州如亞利桑納州和加州，對屋主協會每年可收取的費用設定上限，也有一些州限制屋主協會收取罰款和分攤費的金額。

北卡近期正在審議一項法案，該法案將屋主協會的罰款上限設定為每次違規100元，連續違規為2500元。

若認為住家的屋主協會有不法行為，別坐視不管，可以和鄰居交換想法，了解他們是否有同樣擔憂，若有就能互相組織起來。

屋主協會律師卡布（Ben Karb）說，他都跟社區居民說，若不幸遇到惡劣的開發商，屋主的最大優勢就是人數，讓所有屋主站出來迫使開發商做出改變，因為人越多，大家的聲音就越響亮。

同時也可以考慮尋求法律專業人士的協助，他們可以提供一些見解，幫助屋主判斷是否有理由提起訴訟，或所抗爭的費用是否值得訴諸法庭。

精華 FAQ

  • 因為費用將從每月1200元再漲到2500元，且5年前才158元，漲幅驚人，已超過許多家庭可承受範圍，甚至比當地平均租金還高。

  • 北卡州法律沒有規定HOA費用上限，若屋主不繳，協會可依法對房屋設置留置權，進一步採取收回房屋等法律手段，讓屋主面臨失去住所的風險。

  • 可先了解所在州的HOA法規，和鄰居交流並組織立場一致的行動，也可尋求律師協助，判斷費用是否違法或值得提告，以增加談判與維權能力。

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