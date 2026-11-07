退休嚮往山居歲月 這個因素讓許多人又搬離

退休人士，示意圖。Image by Susanne Nicolin from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 退休人士嚮往山居寧靜，但醫院距離、高海拔健康風險與保險、除雪等額外支出，往往讓不少人最後選擇搬回平地。

退休 人士某個秋天在山間度假後，可能會被優美的風景與寧靜的道路所吸引，進而買下一棟山間住宅；有些人確實這麼做了，但也有人後來又將房子掛牌出售。理財網站24/7 Wall St.報導，有過這類經歷者列舉了幾項離開的原因，其中一個經常被提及的理由是：住宅距離醫院太遠。而在62歲與72歲時，對這段距離的感受完全不同，以下探討了這個原因、對預算的影響，以及若要繼續居住山區需具備哪些條件。

距離急診室的遠近促使人們搬回平地

緬因州 鄉村健康研究中心人員繪製了他們所謂的「救護車沙漠」（ambulance deserts）地圖，意指距離最近救護站超過25分鐘車程的地區。KFF健康新聞指出，在41個州的相關數據中，有450萬人居住在這樣的地區。

在積雪的山路上，25分鐘的等待時間很容易會更長，且醫療直升機也只能在天氣許可時起飛。鄉村醫院同樣面臨壓力，俄亥俄州與華盛頓州 的立法者近日便處理了鄉村醫院的資金與營運壓力問題。

海拔高度對部分退休人士也是另一考量因素。科羅拉多州Boulder社區健康系統指出，對於慢性肺病患者來說，較高的海拔可能會加劇血氧濃度過低及肺動脈高壓的狀況。一項綜述研究發現，原有的肺動脈高壓即使在中等海拔高度下也可能惡化。

科羅拉多大學安舒茲（Anschutz）醫學校區的另一項研究發現，在較高海拔地區，缺血性心臟病的死亡率較低，因此研究結果呈現兩極化。醫師可評估海拔高度可能對心臟或肺部疾病患者造成何種影響。

聯邦醫療保險選擇改變山區居民生活

在偏遠小鎮，退休夫妻選擇哪種聯邦醫療保險方案十分重要。Medicare.gov指出，傳統聯邦醫療保險涵蓋美國境內任何接受聯邦醫療保險的醫師或醫院，而優勢計畫則可能要求非緊急醫療照護必須使用網路內醫療服務提供者。賓州州立大學農村衛生辦公室報告指出，當鄉村醫院終止聯邦醫療保險優勢計畫合約時，當地居民可能面臨附近沒有網路內醫療服務提供者的困境。

標準的B部分保費為每月202.90元，若未加購D部分或Medigap計畫（涵蓋傳統聯邦醫療保險未支付費用的私人保險），一對夫婦每年約需支付4870元。A部分每次受益期的住院自付額為1736元；若夫妻合併收入超過21萬8000元，每人須支付的B部分保費將升至284.10元。這點值得納入考慮，因為出售房屋並搬遷，往往需在一年內從儲蓄中提取大筆款項。

保險、積雪與山區生活

火災保險是山區屋主必須承擔的另一項開支。科羅拉多州於2025年7月針對保險公司不願承保的房產，設立了「公平保險計畫」（FAIR Plan），該計畫作為最後手段，屋主保險額度上限為75萬元；保險公司通常要求屋主先清理房屋周圍的樹木和灌木叢，才會核發保單。供暖系統、除雪，以及住戶分攤維持共用道路暢通費用的「私人道路協議」，這些都是市區住宅所沒有的額外開銷。

還有其他幾個原因，例如獨居者的處境會變得更艱難，特別是在配偶過世之後；在陡峭的土地上維護房屋，每年都需要投入更多心力，而雜貨店、藥局和房屋維修公司可能也都遠不可及。

住在山區所需條件

粗略的預算估算，可以美國家庭平均每年7萬8535元的開支為例。若夫妻雙方皆領取社安金，平均每月可領3208元，即每年3萬8496元；這意味約需從儲蓄中支應4萬元。若以4%的提領率計算，則需約100萬元的儲蓄；若採用較為保守的3.5%提領率，則所需金額則接近114萬元。

保險、除雪和供暖等山區額外開銷更會推高這筆預算。高齡家庭的通膨壓力也持續攀升，美國勞工統計局（BLS）針對62歲及以上美國人的消費者物價指數，過去一年從354.818上升至368.066，而2027年的社安金調漲幅度僅3.6%。

若要長期定居，需考量幾項因素：除平均社安金外，還需準備約100萬至114萬元儲蓄；參加傳統聯邦醫療保險並搭配Medigap補充保險，以確保醫療網絡不會因當地醫院變動而縮減；以及一處擁有保險的房產。

有些退休人士會在購屋前先租屋度過整個冬季，並選擇設有醫院的山區小鎮，而非偏遠地段；在一月從住處開車到最近急診室所需的時間，便是衡量該距離的一項指標。