新一期I債券利率調升 投資人可望再次入場
財政部調升新一期I系列儲蓄債券利率至5.51%，在通膨回升與固定利率創高帶動下，市場預期將重新吸引投資人進場。
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財政部調升新一期I系列儲蓄債券利率至5.51%，在通膨回升與固定利率創高帶動下，市場預期將重新吸引投資人進場。
財政部(Department of the Treasury)公布最新一期「I系列儲蓄債券」(Series I savings bonds，I Bonds)利率，新購入債券之年利率大幅調升至5.51%，高於先前發行的4.26%收益率。此新利率自11月1日起正式生效，並將持續適用至次年4月30日止。
CNBC報導，本次發行的綜合利率(Composite Rate)主要由基於通貨膨脹數據調整的4.08%浮動利率(Variable Rate)，以及1.40%的固定利率(Fixed Rate)兩部分組成。其中固定利率較今年4月宣布的0.90%大幅提升，創下2006年以來的最高紀錄。
在疫情後通膨高峰期，該債券利率曾於2022年5月達9.62%歷史新高，吸引大批追求政府擔保且無風險收益的投資人湧入；隨後隨著通膨放緩，部分短期資金一度選擇退場觀望，但市場專家預估，新利率上揚將吸引資金再度回流。
長期關注與通膨連動的政府債券的Tipswatch.com網站站長大衛．恩納(David Enna)表示，「當前通膨回升使該債券重新變得更有吸引力。」
勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，9月消費者物價指數(CPI)年增率達到3.7%，高於8月的3.4%。
受地緣局勢推升汽油與能源價格波動，加上關稅政策、人工智慧(AI)資料中心興建及旅遊需求成長影響，物價壓力持續升溫。
紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)調查亦顯示，消費者對未來一年的通膨預期攀升至3.9%，創3年多新高。
I系列債券由財政部每半年於5月及11月調整一次。浮動利率每半年隨通膨率變動，購入後維持6個月不變；固定利率則在持有期間全程鎖定。
儲蓄帳戶利率追蹤網站(DepositQuest.com)創辦人杜明(Ken Tumin)分析，財政部雖未公開具體公式，但許多專家認為固定利率通常受到5年期通膨保值債券(Treasury Inflation-Protected Securities，TIPS)經通膨調整後的實質收益率影響。
對於現有投資人而言，利率更新依購買月分起算每半年調整一次。例如於3月以浮動利率3.12%、固定利率0.9%購入者，持有滿6個月後，浮動利率將隨2026年4月公布之3.34%調整，而固定利率仍維持0.9%不變。該債券計息最長可達30年，購入後須持有一年以上方得兌現，若於5年內提前贖回(Redeem)，將扣除最後3個月的利息。
財政部公布的新一期I債券年利率為5.51%，自11月1日起生效，適用至次年4月30日。相較先前發行的4.26%，本次調升幅度明顯。 本次綜合利率由4.08%的浮動利率與1.40%的固定利率組成。浮動利率會隨通膨每半年調整，固定利率則在持有期間全程鎖定不變。 因9月CPI年增率升至3.7%，加上消費者通膨預期走高，使I債券的抗通膨特性更受青睞；固定利率也創2006年以來新高，提升吸引力。
精華 FAQ
財政部公布的新一期I債券年利率為5.51%，自11月1日起生效，適用至次年4月30日。相較先前發行的4.26%，本次調升幅度明顯。
本次綜合利率由4.08%的浮動利率與1.40%的固定利率組成。浮動利率會隨通膨每半年調整，固定利率則在持有期間全程鎖定不變。
因9月CPI年增率升至3.7%，加上消費者通膨預期走高，使I債券的抗通膨特性更受青睞；固定利率也創2006年以來新高，提升吸引力。
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