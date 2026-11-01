亞裔女40歲就退休 靠一套理財法實現全球追星BTS

Bernadette Joy原本從事財務規劃，為了追尋喜愛的偶像團體BTS和夢想中的退休生活，而在40歲退休。演唱會示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Daniel Nouri）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Bernadette Joy 40歲退休，卻以追BTS設計人生目標。

Bernadette Joy 40歲退休，卻以追BTS設計人生目標。 重點二： 她成立現金帳戶與彈性投資組合，專款支付巡演開銷。

她成立現金帳戶與彈性投資組合，專款支付巡演開銷。 重點三：退休後她重新定義財務自由，重視時間、休息與人際關係。

菲律賓裔女子喬伊（Bernadette Joy）在去年以40歲年齡退休 ，雖然生活上經歷巨大調整，但不變的是她對韓國偶像團體防彈少年團（BTS）的熱愛，她說到了2027年底，她總共會欣賞20場演出，而且足跡遍及三大洲。「全力追星」聽起來可能不像是協助過數百位客戶規劃財務的人會設定的退休目標，但喬伊認為，許多人只關注退休需要多少錢，卻沒有思考過自己真正想要的退休生活模樣。

CNBC Make It報導，喬伊說，參加BTS的演唱會，讓她的退休生活有具體目標，讓許多財務決定變得更容易，她認為財務自由並非盡可能累積財富，而是能按照自己意願運用時間的彈性。

喬伊說，她和丈夫的退休儲蓄充足，他們能舒適過著每個月開銷6000美元的生活，如果是10年前，她背負著30萬美債務，當時的她可能不會相信能有今天的生活，回想一路走來的努力，她很感激能實現夢想中的生活。以下是喬伊從這段經歷學到的事。

喬伊說，當BTS成員在2023年為了履行兵役義務，而暫停活動時，她就開始為日後合體存錢準備。去年BTS宣布舉辦巡迴演唱會後，她就開設一個名為「和BTS一起巡迴」（Tour with BTS）的現金儲蓄帳戶。她不想為此出售投資資產，也不打算使用信用卡，所以她開始編列預算，將演唱會門票、機票、旅館、交通、餐飲，以及的海外旅遊可能的其他開銷，全部納入考量。

喬伊說，這也改變了她的退休儲蓄規劃，原本她只打算將退休金放進投資帳戶和證券帳戶，但當她意識到自己很渴望見到BTS時，便明白需要隨時可使用的現金帳戶，所以她需要根據自己真正想要的生活方式規劃財務。現在她的退休投資組合包含指數型基金、配發股息的ETF、貨幣基金，和其他容易取得流動現金的投資標的，這讓她運用資金更靈活，也更安心。

喬伊說，她是個有野心的人，而且熱愛自己的職業，所以退休對她來說並不是逃離職場；但當工作不再是首要任務時，她需要考慮如何安排時間。她接觸過許多退休人士，數十年來都讓別人主宰自己的時間，等到退休時，突然每天都能自己做主，雖然聽起來很自由，但很多人都低估了這種轉變可能讓人迷失。

喬伊說，BTS讓她的自由時間更有組織，因為需要規劃旅行、組織聚會，讓她在邁向獨立的過渡期更輕鬆。退休的第一年她學會思考兩個問題，「這筆花費是否值得」和「這筆花費能帶來什麼樣的生活」。2025年年底，她和丈夫從北卡搬到拉斯維加斯的兩房公寓，因為拉斯維加斯提供了她們目前想要的生活方式，包含演唱會、喜劇表演和各種娛樂活動，前往國家公園很方便，而且還有方便出國的機場，搬到拉斯維加斯後，她們參加了四場BTS的演唱會。

喬伊說，沉浸在BTS的世界改變了她和外界互動的方式，特別是網路世界。她常在公開場合分享個人的財務經歷，以前收到負面評論時，她會很在意，而BTS在網路上受到的批評遠比她更多但卻依然保持初衷、傳遞正面能量，這激勵她也效法BTS。

▲ 影片來源：Instagram＠bernadebtjoy（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

喬伊說，她的父親工作到72歲才退休，在去世前只有10年的時光能真正像人一樣過日子，她不相信父親努力工作這麼久，就是為了讓子女重蹈覆轍。她選擇在40歲退休，有一部分是因為她希望趁著身體還做得到時，盡情享受喜愛的事物，雖然這麼做需要付出財務代價，但持續等待也要付出代價。在她的成年生活中，成就感是她自我認同中很重要的一部分，她很擅長設定目標、努力工作並達成目標。

喬伊說，退休迫使她思考另一個問題，如果她沒有下一個目標要追求，那自己究竟是誰。作為BTS粉絲群體的一員，這幫助她找到答案，如今她明白自己很重視休息和人際關係，而她在努力建立事業的過程中，曾忽略這兩件事。

跟隨BTS巡演讓喬伊走遍世界，演唱會中的藝術、歡樂與同伴情誼讓她充滿活力。雖然這些事都不會出現在淨資產報表上，但觀看BTS的演唱會就是她累積淨資產的目的，她花許多年學習儲蓄、投資和累積財富，現在她要學習如何運用這些財富打造自己想要的生活。