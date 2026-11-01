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養老社區讓退休族卻步 卡在這些「無底洞」支出

編譯周靜芝/即時報導
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佛州奧蘭多（Orlando）。Image by Ralf Gruber from...
佛州奧蘭多（Orlando）。Image by Ralf Gruber from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

佛州55+養老社區雖設施吸引人，但HOA、CDD、保險與醫療等經常性支出龐大，讓不少退休族看屋後仍不敢簽約。

每年都有數千名退休人士參觀為了與佛羅里達州「養老天堂」The Villages競爭而建的社區，他們雖然印象深刻，卻沒有簽約；而在每次交談中幾乎都會浮現的關鍵問題，與社區的設施毫無關係。

理財網站24/7 Wall St.報導，佛羅里達州有數個專為55歲以上族群打造的社區，目的在與The Villages一較高下。這些社區的設施包含高爾夫球車和皮克球課程，且會公布每月費用明細，買家在考量購屋價格時也會將此納入評估。這項費用包含屋主協會（HOA）費、社區發展區（CDD）攤提費以及俱樂部會費，即使房貸已還清，這些費用仍持續存在。

以奧蘭多（Orlando）周邊地區為例，55+社區的HOA費、CDD攤提費及俱樂部會費，每月合計約376至653元；僅CDD部分每月就增加128至220元，而即使在債券償還後，營運與維護費用仍會無限期持續。有的社區除了基本HOA費外，還額外收取195元的強制設施費，使每月實際支出達到400多元的中段價位。

The Villages採用不同的收費結構，新買家需支付每月204元的設施費，外加每年1200至3000元的CDD攤提費，以及每年600至1400元的維護分攤費。The Villages將屋主需分別支付的各項服務費綁在一起，因此相互比較時，需轉換為一整年的金額。

一對67歲夫婦的預算案例

假設一對夫婦以現金購買養老社區Solivita中位價37萬5000元的二手屋。佛羅里達州經收入調整後的州及地方稅負為5110元，居全美最低之列；保險費則例外，平均每年3000至4000元。

其他年度費用為HOA、CDD及俱樂部會費6000元，申請自住住宅免稅額後的房產稅4500元，屋主保險及風災保險3500元，兩人聯邦醫療保險Ｂ、D部分及補充醫療保險1萬1870元，牙科、視力檢查及自付醫療費3000元，雜貨及俱樂部餐廳消費1萬3000元，水電費及電話費4500元，高爾夫球車及車輛更換費用5500元，旅遊、俱樂部會費及禮物8000元，維護費及緊急儲備金5000元，聯邦提款扣繳稅2500元，總計6萬7370元。

在2027年生活成本調整（COLA）後，平均每對年長夫妻每月可領3355元社安金，即每年4萬260元；上述全年預算的2萬7110元缺口，若以4%提領率來填補，需準備67萬7750元；若以3.5%提領率計算，則約需77萬5000元。若兩人延至70歲領取社安金，可將金額提高至約4萬9900元，缺口也隨之縮小，3.5%目標金額也降至約49萬9000元。

The Villages社區設施費與消費者物價指數（CPI）掛鉤，漲幅不得超過CPI。類似的HOA費則無此上限，取決於董事會的預算，包含會所保險及員工薪資等項目，隨著時間推移，該筆費用將成為隨通膨上升的經常性開支。

精華 FAQ

  • 關鍵不在設施是否完善，而是每月與每年的固定支出太高。HOA、CDD、俱樂部費、保險與醫療費層層疊加，讓退休族擔心長期現金流不足。

  • 一般社區常把HOA、CDD與俱樂部費分開收，月費看似較低；The Villages則把設施費、CDD攤提與維護分攤分列，但換算成年費後仍相當可觀。

  • 以購買37萬5000元房屋的夫婦為例，全年支出達6萬7370元，扣掉社安金後仍有2萬7110元缺口，顯示退休後需準備大量資產才能維持生活。

佛羅里達州 退休

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