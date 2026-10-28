刷信用卡集點玩家各出奇招 銀行出手反制

信用卡積分集點玩家不斷尋找方法，試圖從信用卡獎勵計畫中榨取最大利益，這些人設法大量囤積點數，有時甚至根本無意使用相關信用卡；銀行則持續監控他們不斷演變的手段，且表示其中一些行為已經違反了相關規定，因此不得不打擊這些「刷點數玩家」。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 信用卡點數玩家透過試算表與社群技巧追求極致回饋，但銀行也加強監控並修改規則，對濫用開卡獎勵與漏洞的持卡人採取關帳、沒收點數等反制。

信用卡積分集點玩家不斷尋找方法，試圖從信用卡獎勵計畫中榨取最大利益，這些人設法大量囤積點數，有時甚至根本無意使用相關信用卡；銀行則持續監控他們不斷演變的手段，且表示其中一些行為已經違反了相關規定，因此不得不打擊這些「刷點數玩家」。

華爾街 日報報導，持卡人會製作試算表、設定行事曆提醒，確保自己不會錯過任何優惠，熱衷於最大化回饋效益。即使信用卡發卡機構不斷更新應對措施，刷點玩家社群仍持續蓬勃發展，他們從網路社團及網紅分享的技巧中獲得靈感，進一步推動這股風潮。而各家銀行為了吸引高消費客戶，競相推出等級更高、年費更昂貴的頂級信用卡，也讓人們更有累積點數的誘因。

熱衷累積點數的人士表示他們的做法並未違反規則。然而持卡人合約通常允許銀行基於任何理由關閉帳戶，而且往往附有相關條款允許銀行沒收點數。銀行持續收緊規定，即使是經驗豐富的點數專家也開始碰壁。

信用卡獎勵評論網站The Points Guy執行編輯韓德森(Clint Henderson)今年稍早曾打算申請第28張信用卡，也是他在大通銀行(Chase)的第9張信用卡，目標是取得這張商務卡的20萬點開卡獎勵，價值相當於數千元。但他表示大通銀行告知他的營業收入不足而拒絕，「銀行已經摸清了我們的一些操作伎倆。」

經常在社媒上分享信用卡回饋與旅遊資訊、追蹤數超過20萬的傅里曼(Jared Friedman)今年稍早發現了一個免費賺取信用卡點數的方法。當時有個網站讓大通銀行藍寶石卡(Chase Sapphire)持卡人能提早購買世界盃門票，但網站一度當機，大通銀行因此提供5000點補償點數。傅里曼發布影片指出，大通銀行不一定會確認持卡人是否真的嘗試購買門票，這個漏洞便能輕鬆拿點數。而沒過多久，大通銀行就以濫用點數為由取消了他的兩張信用卡。

大通銀行原本就設有「5/24規則」：如果申請人在過去24個月內，已獲任何發卡機構核准五張或以上的信用卡，就不會獲准申請新的信用卡，而這通常就是刷點玩家的典型特徵。該行去年也針對藍寶石卡實施持卡人一生只能領取一次開卡獎勵的政策，今年稍早花旗銀行(Citi)也針對旗下Strata系列信用卡實施新政策，都是為了打擊反覆申請同一張信用卡、藉此多次領取點數的持卡人。