繼承遺產先犒賞自己...66歲婦砸重金搭奢華郵輪 回國後悲劇了

理財專家示警大筆支出對晚年生活造成的隱憂，必須透過開源節流與審慎規劃固定開支，才能確保老後生活的安心與穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Diercks）

AI摘要 文章摘要整理： 東京郊區一名66歲單身婦繼承遺產後，砸600萬日圓搭40天郵輪，返國後消費失控、資產大減，最後靠兼職與調整支出自救。

在老後資金規劃中，繼承遺產 這類突如其來的「臨時收入」，反而可能成為破壞生活基礎的隱形炸彈。日本 媒體「THE GOLD 60」報導了一名住在東京郊區的六旬單身女性，平時節儉度日，卻因繼承2,000萬日圓（約127,000美元）遺產，忍不住豪擲600萬日圓（約38,000美元）享受40天豪華郵輪 之旅。體驗過奢華生活後，無法再過節儉度日，導致生活開銷暴增，面臨嚴重的財務危機。

根據報導內容，主角是單身的美佐惠女士（化名，66歲）住在東京都郊區一棟月租7萬日圓（約445美元）的老舊公寓裡。由於長期從事兼職工作，每月年金只有11萬日圓（約700美元），平日靠著300萬日圓（約19,000美元）存款節儉度日。然而，父母離世後她繼承了2,000萬日圓（約127,000美元）遺產。長期忍耐慾望的美佐惠女士抱著「這是人生最後奢侈」的心態，豪擲600萬日圓（約38,000美元）享受40天豪華郵輪之旅。

這場長途旅行雖然圓了美佐惠女士長年的夢想，卻徹底改變她的金錢觀念與日常消費習慣，導致返國後的生活開銷暴增。原本每月含房租約16萬日圓（約1,018美元）的生活費用嚴重超支，加上消費失控，僅僅一年資產就銳減200萬日圓（約12,700美元），只剩1,500萬日圓（約95,500美元）。

意識到危機後，美佐惠女士開始在食堂兼職，每月增加約4萬日圓（約254美元）收入，成功減緩了消耗存款的速度。對此，理財規劃師石川亞希子指出，高齡者從事兼職的時間，取決於個人的健康狀況與職場環境。在努力增加收入的同時，重新檢視支出也是不可或缺的一環。

特別需要檢視的是房租。相較於每月11萬日圓（約700美元）的年金收入，每月7萬日圓（約445美元）的房租（固定支出）負擔過於沉重。話雖如此，高齡者要搬家換房並不簡單，有時可能會因為年齡或收入等原因而被租屋市場拒之門外，建議尋求地方政府的支援，仔細評估搬家能否減輕長期負擔才是重要關鍵。

石川提醒高齡族群，大額支出能豐富人生，但絕不能忽視老後生活的長期保障。享受當下的同時，務必將日常開銷與固定費用納入整體規劃，才能確保老後生活的安心與穩定。