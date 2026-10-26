賺外快機會來了 亞馬遜年底前將招募逾30萬員工
為迎接假期購物旺季，亞馬遜宣布年底前在美國核心營運中心招募逾30萬名員工，並提供入職醫保與多項購物折扣。
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為迎接假期購物旺季，亞馬遜宣布年底前在美國核心營運中心招募逾30萬名員工，並提供入職醫保與多項購物折扣。
如果想在假期賺外快，現在機會來了，電商巨頭亞馬遜20日宣布，為應對即將到來的假期購物旺季，將在美國核心營運中心招募超過30萬名員工，涵蓋季節性、兼職及全職職位。
今日美國(Usa Today) 報導，亞馬遜給出的薪酬︰季節性員工平均時薪20元，全職核心營運員工最低起薪為每小時 20元，核心營運員工平均時薪24元。
亞馬遜人力資源部副總裁阿格博卡(J. Ofori Agboka)也在他的部落格發文說，凡在1月1日之前入職的員工，由當天起可獲得醫療保險；1月1日之後入職的員工，在入職第一天也可享受醫保。
他表示，公司會從員工入職第一天起就提供醫保，在零售及電商行業是很少有的，但多年來公司都是這樣做。
在目前物價狂飆的情況下，所有員工購買食品雜貨時會有折扣優惠，在Amazon.com及Whole Foods Market線上平台，購買符合條件的食品雜貨及日常必需品，無上限獲得10%折扣；在Whole Foods Market實體店購買包括熱食、沙拉時，無上限獲20%折扣，這些折扣還可與現有的Prime會員折扣疊加使用，換言之是折上折。
有興趣申請季節性工作的人士，可登入amazon.com/localjobs或發送短信「NEWJOB」至31432，登記本地職位項目。
為招聘所需人手，亞馬遜從10月到12月，每個星期會發布新的職缺，有意者請留意。
亞馬遜宣布將在年底前招募超過30萬名員工，目的在於應對即將到來的假期購物旺季，補強美國核心營運中心的人力需求。 招募職缺涵蓋季節性、兼職及全職工作；季節性員工平均時薪為20元，全職核心營運員工最低起薪為每小時20元，平均時薪約24元。 員工可享入職第一天起醫療保險，並在Amazon.com及Whole Foods Market獲食品雜貨折扣，申請者可上amazon.com/localjobs或傳送NEWJOB至31432登記。
精華 FAQ
亞馬遜宣布將在年底前招募超過30萬名員工，目的在於應對即將到來的假期購物旺季，補強美國核心營運中心的人力需求。
招募職缺涵蓋季節性、兼職及全職工作；季節性員工平均時薪為20元，全職核心營運員工最低起薪為每小時20元，平均時薪約24元。
員工可享入職第一天起醫療保險，並在Amazon.com及Whole Foods Market獲食品雜貨折扣，申請者可上amazon.com/localjobs或傳送NEWJOB至31432登記。
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