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金援子女購屋頭期款 掌握幾項關鍵稅務優勢

編譯周靜芝/即時報導
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在房價居高不下與房貸利率漲升下，許多父母希望在子女首次購屋時能幫上一把；財務專家...
在房價居高不下與房貸利率漲升下，許多父母希望在子女首次購屋時能幫上一把；財務專家表示，有幾種在稅務上較為有利的方式可以達成此目標；示意圖。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

在房價與利率雙高下，父母資助子女購屋可透過年度贈與免稅額降低稅負，但若資產具高漲幅，生前贈與與繼承的資本利得稅效果也需一併評估。

房價居高不下與房貸利率漲升下，許多父母希望在子女首次購屋時能幫上一把；財務專家表示，有幾種在稅務上較為有利的方式可以達成此目標。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，線上金融服務平台LendingTree在3月對約2000名消費者進行的調查顯示，2026年有40%屋主表示曾在支付頭期款時獲得金援，較2023年的35%有所增長；在年輕屋主中，此一比率更高，78%Z世代與56%千禧世代都曾獲得過財務協助。該調查也發現，家庭是購屋頭期款資金援助的主要來源，對於年輕買家更是如此。

其他數據顯示，財務壓力正導致年輕世代推遲人生的重要里程碑。根據西北互助保險公司（Northwestern Mutual）於1月針對4375名美國成年人進行的一項研究，近三分之一（31%）Z世代及24%千禧世代受訪者，因財務考量而延後購屋計畫。

財務服務公司會計師史蒂芬（Tim Steffen）表示，在首次購屋者身上經常看到這種情況，年輕人負擔不起頭期款，所以爸爸媽媽，甚至祖父母，都想伸出援手。

根據先鋒集團（Vanguard）的研究，遺產通常在繼承人約60歲時才會發生，若能提早轉移資產，便能支援資源較少的年輕成年人。

此外，休士頓財務規劃師岡德森（Abigail Gunderson）指出，部分投資者傾向以「生前贈與」的方式將資產轉給家人，如此便能親眼見到這些資產帶來的益處。

財務專家指出，若打算資助子女購屋頭期款，以下是幾項關鍵需知事項。

贈與稅與遺產稅免稅額

專家表示，將資產贈與子女或其他親人時，通常不會產生稅負。以2026年為例，可向每位受贈人贈與最高1萬9000元「年度贈與稅免稅額」，且無需向國稅局（IRS）申報；若贈與金額超過年度免稅額，才需申報贈與稅。夫妻可選擇贈與合併（split gifts），可享合計3萬8000元的免稅額。

史蒂芬指出，有效將這些額度翻倍的作法是在年底前贈與，並於次年年初再次贈與，例如在12月與1月各進行一次。

但史蒂芬表示，即使贈與金額超過年度免稅額，多數人也不必擔心贈與稅和遺產稅的問題。以2026年為例，聯邦終身遺產與贈與稅免稅額為每人1500萬元，已婚夫婦合計為3000萬元；代表遺產價值低於這些限額者，身故後無需繳納最高40%的聯邦遺產稅。

低於年度免稅額的贈與，不會佔用聯邦終身遺產與贈與稅免稅額，直接支付給機構的合格教育或醫療費用，也不會減少終身免稅額度。

生前贈與vs.遺產繼承

專家表示，在規劃贈與時，應考慮資產本身、潛在資本利得，以及持有該資產的帳戶類型。岡德森說，若年事已高，且持有獲利豐厚的證券帳戶投資，或許應考慮將這些資產保留至身故，而非在生前贈與子女。

當子女繼承這些資產時，將享有所謂的「成本墊高」（step-up in basis）待遇，即原始購入價格將調整為身故時的資產估值；若子女在繼承資產後立即出售，即可節省資本利得稅。

相較之下，若在生前將相同的獲利資產贈與子女，當他們出售這些投資時，將適用「移轉成本基準」（carryover basis），即當初的購入價格；然而具體取決於子女的收入狀況，若收入較低，資本利得稅率可能低至0%。以2026年為例，單身申報者應稅所得最高為4萬9450元，已婚夫妻聯合申報則為9萬8900元，在此範圍內，長期資本利得稅率仍為0%。

精華 FAQ

  • 最常見的優勢是可利用年度贈與稅免稅額，讓資金援助不必立即課稅。只要金額在免稅額內，通常也不需向IRS申報，能更有效支援子女首次購屋。

  • 2026年每位受贈人可享1萬9000元年度贈與稅免稅額，夫妻若選擇合併贈與，合計可達3萬8000元。若分別在年底與次年初贈與，還可能拉高年度運用效率。

  • 因為生前贈與後，子女通常承接原始成本基準，未來出售時可能面臨較高資本利得稅；若留待繼承，則可享成本墊高，將基準調整到身故時估值，稅負可能更低。

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