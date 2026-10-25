我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

平均可省60％…把握國外處方藥免關稅延長90天優惠

蔡康永微博無預警表態「我沒有支持過台獨」

平均可省60％…把握國外處方藥免關稅延長90天優惠

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為維州一名藥劑師在藥局工作。路透
圖為維州一名藥劑師在藥局工作。路透

AI摘要

文章摘要整理：

美國海關延後90天才加嚴國外處方藥郵寄規定，讓依賴低價進口藥的患者暫獲喘息，但專家警告，未來更嚴格的申報與審查仍可能導致斷藥。

海關與邊境保護局（Customs and Border Protection, CBP）表示，超過4百萬名購買平價處方藥的美國人，暫時還能繼續購買而不必應付額外的繁瑣程序，寬限期只到1月20日；藥事專家說，新政策延後90天值得歡迎，讓人有更多時間準備，但更大問題仍存在，民眾未來仍有斷藥風險。

今日美國（USA Today）報導，CBP原本規畫自10月22日起，停止允許處方藥以免關稅且幾乎不需申報文件的方式跨境運輸，這些包裹未來將必須通過自動化程序，並提供食品藥物管理局（FDA）所要求的證明文件、關稅申報以及其他具體的產品詳細資訊。

藥學專家表示，新制會讓那些向加拿大、澳洲和英國等國家的藥局購買較便宜處方藥的美國人，無法再以可負擔的價格買到需要的藥，而購買處方藥的人大多是年長者，新規定也可能讓某些人被迫停藥。

倡導美國民眾獲得價格合理且安全處方藥的非營利組織「個人處方藥進口運動」（Campaign for Personal Prescription Importation）執行長杭特（Ken Hunter）說，CBP暫緩實施新制讓病患能在假期間有些許喘息空間，但CBP仍然打算將這些危險的要求應用於所有個人處方藥的國際郵件運輸。雖然目前實施時間稍微延後，病患只能再補充一次藥量就可能面臨斷藥。

自1月20日起，所有國際包裹都要經過更嚴格的入境程序，需要提交更多文件，若是藥品就要經過FDA的嚴格審查，這項改變源自於總統川普於去年無限期暫停了「小額豁免」（de minimis）免稅待遇，該規定讓價值8百元以下的包裹能免稅入境，沒有任何限制。

杭特說，依靠這些價格平實處方藥的美國人應盡速訂購補給，諮詢醫生以獲得額外處方，並請求藥局訂購，也可問問醫生國內是否有買得起的替代藥品，或前往國外購買藥物，他也建議美國人持續向國會和白宮施壓。

非營利倡導組織「平價藥品患者聯盟」（Patients For Affordable Drugs）執行長貝西（Merith Basey）說，對那些擔心無法從國外獲得低價處方藥的患者來說，這次延期是一個令人欣慰的暫時解脫，但並非長久之計，在美國患者能夠以負擔得起的價格取得所需的處方藥之前，破壞現有的個人進口做法將會使一個重要的安全保障面臨風險。

加拿大國際藥品消費者聯盟（CPPI）估計，美國消費者若向持有執照的加拿大藥局購買90天的藥物，而不是向GoodRx或亞馬遜支付更高的價格，可以省52%至89%的錢，平均省下超過64%。

線上消費者健康監督組織「人民的藥局」（The People's Pharmacy）比較了抗憂鬱藥物Wellbutrin XL 300的價錢，在美國購買一個月份量的零售價至少要2500元，但從加拿大線上藥局購買三個月的量則不到2百元。

精華 FAQ

  • 主要影響向加拿大、澳洲、英國等地藥局購買便宜處方藥的美國民眾，特別是依賴國際郵寄補藥的患者。對這些人來說，延後只是暫時保住原有購藥方式。

  • 所有國際包裹都要走更嚴格的入境程序，藥品還要提交FDA要求的證明文件、關稅申報與產品細節，並接受更嚴格審查，等於大幅增加個人進口藥的門檻。

  • 因為延期只讓患者多一點準備時間，並未改變政策方向。倡議團體指出，若個人進口做法被破壞，許多靠低價藥維生的患者仍可能因買不起或買不到而斷藥。

關稅 CBP FDA

上一則

星期社論／白卡照護詐騙亂象 政府應嚴查造假

下一則

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

延伸閱讀

不只日照中心有回扣 華人長者揭藥局「假拿藥 真賺錢」

不只日照中心有回扣 華人長者揭藥局「假拿藥 真賺錢」
涉詐醫療補助逾3100萬 藥房老闆出逃前被捕

涉詐醫療補助逾3100萬 藥房老闆出逃前被捕
各國入境費飆漲 美國ESTA漲至40.27元

各國入境費飆漲 美國ESTA漲至40.27元
紅藍卡開放登記至12月7日 明年起D部分補貼取消、新藥價談判上路

紅藍卡開放登記至12月7日 明年起D部分補貼取消、新藥價談判上路

熱門新聞

圖為外星人示意圖。(美聯社)

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

2026-10-19 03:40
美國一對退休夫妻展開游牧生活，每月租屋預算約5000美元；示意圖。（圖/123RF）

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

2026-10-20 00:45
煎牛排。（本報資料照片／記者蘇健忠攝影）

煎牛排「別用這種油」大廚提醒：高溫下易燒焦變苦

2026-10-19 23:45
廚房裡最耗電的電器不是冰箱也不是洗碗機，而是電烤箱，每分鐘的耗電量幾乎超過廚房裡的任何其他電器。廚房示意圖。（取材自pexels.com@Curtis Adams ）

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

2026-10-20 20:25
網友分享Trader Joe's10月回歸商品，包括有機紫薯、日式番薯Murasaki，以及Harry & David彗星香梨，直呼每款都是熟悉的網紅搶手貨。紫薯示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@PAND URU ）

Trader Joe's人氣商品回歸 華人見「紫薯」一次囤5袋、季節限定香梨也上架

2026-10-21 19:25
理財專家示警大筆支出對晚年生活造成的隱憂，必須透過開源節流與審慎規劃固定開支，才能確保老後生活的安心與穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Diercks）

繼承遺產先犒賞自己...66歲婦砸重金搭奢華郵輪 回國後悲劇了

2026-10-23 19:38

超人氣

更多 >
金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾
谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重
單人參加旅遊團為何費用貴這麼多？業者這麼說

單人參加旅遊團為何費用貴這麼多？業者這麼說
資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關

資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關
蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光