非高薪但信奉一理財法 34歲女不需再為退休存任何一分錢

AI重點 文章重點整理： 重點一： 34歲教師威廉斯靠早期投資與複利，達成半退休理財門檻。

34歲教師威廉斯靠早期投資與複利，達成半退休理財門檻。 重點二： 她以14萬元投資、年化7.5%試算，33年後可累積約150萬元。

她以14萬元投資、年化7.5%試算，33年後可累積約150萬元。 重點三：即使收入中等偏低，也能透過持續投資與合理消費提早布局退休。

34歲的教師威廉斯（Taryn Williams）自學理財多年，她靠著投資讓複利發揮作用並獲得回報，她現在已不需要再為退休 存任何一分錢，她說這讓她在財務上感到安心，而她的方法適用任何收入水平的人，先決定一個退休目標並進行數據試算，找出在需要靠自己補足餘額之前，時間與複利能累積多少資產。

Moneywise報導，威廉斯的家庭不會討論理財和投資，身邊的人都是月光族，安享晚年似乎和他們無關。

威廉斯說，她最早學到的道理之一是當說到投資時，時間就是金錢，以她當時的積蓄，只有開始投資複利才能發揮作用，因此她從高中開始自學理財，在踏入社會前就鑽研個人理財部落格和使用退休計算器。

十年後，威廉斯的努力有了回報，34歲的她已經跨越了一個臨界點，從數學角度來說，她可能再也不需要為退休存一分錢了。這就是「半退休理財法」（Coast FIRE）的威力，一個值得很多人認真考慮的概念。

「半退休理財法」是更廣泛的財務自由、提早退休（Financial Independence, Retire Early, FIRE）的變體，方法上有關鍵區別，這方法並非拚命存錢以求提早退休，而是努力在年輕時進行足夠投資，僅靠複利增長就能使投資組合達到足夠的退休金金額。投資開始得越早、持續時間越長，效果就越顯著。

投資開始得越早，需要儲蓄的金額就越少，時間會幫忙完成最困難的部分，一旦達到「半退休理財法」所需要的金額，接下來就只要賺夠日常開銷即可，因為退休規畫實際上已完成。

威廉斯的計算方法很簡單，到了34歲時投資了14萬元，以每年7.5%的成長率放33年，到她67歲時就會達到約150萬元。

或許有人會好奇，威廉斯的薪水是否很高，威廉斯說她從未領過高薪，她說自己的收入一直都是中等或偏低，她靠的是持之以恆和「先投資自己」的方法。

威廉斯大學畢業後就透過雇主設立403(b)計畫，她還自己管理羅斯個人退休帳戶，她的方法是先算出羅斯個人退休帳戶需要存多少錢才能達到上限，然後再分配剩餘的資金。她每個月都會存一些錢，不過金額不大。

威廉斯也選擇不完全為了未來而犧牲現在的生活，她會去旅行、聽演唱會，她會把錢花在自己重視的事情上且不會後悔，她說她不想成為退休後才開始享受生活的人。

很多關於退休的討論都著重於提撥率、帳戶餘額和每年的儲蓄額上，但「半退休理財法」則是換個角度問問題，「在目前的年紀需要投資多少金額，才能僅靠複利增長支撐到退休？」這問題的答案因年紀而異，25歲的人達到同樣的退休目標，所需的投資額遠低於40歲的人，因為他們有更多的時間讓複利發揮作用。

對於沒有理財概念的人，勞工部為退休計畫提供了一個起點：持續儲蓄和複利成長的組合，是普通收入者逐步彌補退休資金缺口的方法。

關鍵變數包括當前的帳戶餘額、預期收益率和投資期限，所有這些都可以用 Investor.gov的複利計算器計算。