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4款安全性高二手車 全都3萬元有找

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馬自達（Mazda）3。美聯社
馬自達（Mazda）3。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

USA Today介紹4款不到3萬元的高安全二手車，包含馬自達3、本田Civic、現代Tucson與速霸陸Forester，兼具撞擊測試成績、標準安全配備與實用性。

新車雖然配備許多標準安全功能，但不是買新車才能享有一輛安全的車，有很多不到3萬元的二手車有出色的車輛撞擊測試成績和安全性能。只要知道該注意哪些事項，線上二手零售車商和二手車經銷商都有安全性評分高且里程數少的車款；今日美國（USA Today）報導介紹了四款以安全性聞名且價格不到3萬元的二手車。

第一是安全又實惠的2022年式馬自達（Mazda）3，在像CarMax這樣的線上零售車商可以不到2萬2千元的價格買到里程在3萬英里以下的2022年馬自達3，這款車以優越的撞擊測試成績獲得公路安全保險協會（IIHS）Top Safety Pick殊榮。

2022年馬自達3是經過精心改良的車款，配備許多標準安全功能，例如智慧剎車系統和車道偏離預警，若正在找一台安全可靠又內裝優雅的日常代步車，二手馬自達3是絕佳選擇。

第二是安全又可靠的本田Honda）2022年Civic，這款本田的小型車擁車成本低，更享同級車型中出色的燃油效率以及卓越的安全性，在IIHS測試時在車頂強度、正面預防碰撞和安全帶未繫提醒方面獲得高分。二手車買賣平台Carvana販售的2022年Civic里程不到8萬2千英里，價格只要2萬1990元。

（Honda）Civic。美聯社
（Honda）Civic。美聯社

除了安全，Civic也充滿樂趣，有許多副廠零件和升級選項，保值率高。

不是只有傳統房車才有實惠又安全的二手車，現代（Hyundai）Tucson是一款小型家用SUV，在同級車型中始終名列前茅。CarMax上可以找到里程不到5萬英里，價格不到2萬1千元的2024年Tucson。

現代（Hyundai）Tucson。路透
現代（Hyundai）Tucson。路透

2024年Tucson在IIHS的碰撞安全性測試中獲得高分，還有標準的盲點碰撞避免輔助系統、後方交通防撞輔助系統和駕駛注意力警示。在標準安全配置科技方面，Tucson是市面上最好的二手SUV之一，還有實用的內裝和同級車型中出色的油耗。

速霸陸（Subaru）Forester是堅固耐用的家用SUV，專為長途旅行而設計。Carvana網站上有好幾台價格不到2萬元、里程不到10萬英里的2021年Forester。這款車同樣獲得IIHS的Top Safety Pick，在防撞與減災和碰撞安全性中有優異成績，也標配很多安全功能，例如預防碰撞自動煞車系統、車道偏離和偏擺警示及預防碰撞油門控制系統。

速霸陸(Subaru) Forester SUV。美聯社
速霸陸(Subaru) Forester SUV。美聯社

精華 FAQ

  • 文章列出4款不到3萬元的高安全二手車，分別是2022年馬自達3、2022年本田Civic、2024年現代Tucson，以及2021年速霸陸Forester。

  • 2022年馬自達3獲IIHS Top Safety Pick，並具智慧剎車與車道偏離預警；2022年Civic則在車頂強度、正面預防碰撞與安全帶提醒等項目表現優異。

  • 2024年Tucson具盲點碰撞避免、後方交通防撞與駕駛注意力警示；2021年Forester則有預防碰撞煞車、車道偏離警示等功能，適合家庭與長途使用。

本田 二手車 Honda

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