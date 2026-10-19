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「良性負債」看似穩健 專家：也可能成為財務負擔

編譯周靜芝/即時報導
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示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixaba...
示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

專家指出，房貸與學貸雖常被視為「良性負債」，但若高估收入、低估利率與維修成本，仍可能讓借款人陷入長期財務壓力。

當漢布里克（Bryanna Hambrick）於2022年在俄亥俄州哥倫布市買下一棟三臥室、兩衛浴的獨棟住宅時，她希望這個人生里程碑能幫她省下房租並積累財富。35歲的她說，社會給人很大壓力，要擁有房產、結婚、生子，她想「至少可以買房，這件事我還能掌控」。但由於房產稅重新評估以及房貸利率高於預期，她每月需支付近1200元，比預期多出約200元。漢布里克表示，這幾年來，意外且昂貴的房屋維修費，讓她過著「月光族」的生活；每當稍微存了點錢，總會發生些什麼事。漢布里克的經歷凸顯了專家所指出的問題：即使是看似穩健投資的債務，也可能變成財務負擔。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，房貸與學貸常被稱為「良性負債」（good debt），因為可能有助於借款人累積財富或提高賺錢能力；相反地，「惡性負債」（bad debt）通常包括卡債、車貸與個人信貸，因為這些債務往往是用在消費或會貶值的資產。

但財務專家指出，「良性負債」這個標籤可能會淡化借款人所面臨的風險，使他們超出自身負荷能力，讓還款變得困難。理財顧問兼作家貝爾（Sheila Bair）表示，她現在盡量避免談論「良性負債」，每個人應該秉持反對負債的態度；債務會成為未來的財務負擔，而市場上的許多宣傳手法卻讓它看起來並非如此。

看透「良性負債」標籤迷思

即使一項消費看似符合所有條件，仍需考量長遠影響。貝爾指出，年輕人不該感到有壓力，非得購屋或借錢上大學不可；需在財務上對個人是行得通的，才能做出決定，而對某些人來說未必可行。

她建議先問自己：背負債務是否能提升財務健康？接著深入探究細節，例如房貸是否不致影響財務穩健，這取決於房價、貸款條件，以及借款人收入穩定性與財務儲備等多項因素。

專家表示，應自行計算，釐清每月能負擔多少房貸，不要指望貸款機構會告訴你買得起多少錢的房屋；貸款公司考量的是借款人的償還能力，而非你的預算範圍。

貝爾表示，在採取任何行動前，務必確保房貸在負擔範圍內，並想清楚會在那裡居住多少年，因為房價雖會隨時間升值，但也會有漲跌波動。她建議規劃至少居住五年，以彌補交易成本並因應短期房價下跌的可能。

引發2008年金融危機的房市崩盤，顯示了被視為「良性」的債務如何轉為惡性。1998年至2006年間，隨著房貸放款擴大，包括向信用評分較低的借款人放貸，美國平均房價急遽上漲，部分借款人背負巨額房貸，押注房價將持續上漲。貝爾說，許多持有次級房貸的人並不了解自己究竟簽了什麼合約。

當房價下跌，且部分浮動利率房貸的還款金額隨之增加，法拍案件便急遽攀升。芝加哥聯邦儲備銀行的數據顯示，2007至2010年間約有380萬起法拍案。

為何「良性負債」也可能鑄成錯誤

財務規劃師克隆茲（Brad Klontz）指出，除了利率與還款條件等基本因素外，借款人在負債前應審視自身的動機與預期。他表示，許多人會因衝動借貸、將自我價值與大額消費畫上等號，以及對未來收入過度樂觀而陷入困境。

克隆茲建議，應將負債視為一項商業決策，並適度調整預期；例如若購屋或攻讀碩士學位有潛力創造財富，也不要假設一定會成功，宜評估該項投資的風險與回報。

避免過度樂觀，如在考慮教育支出時，應參考勞工統計局出版的職業展望手冊（Occupational Outlook Handbook）中關於數百種職業的門檻與薪資資料；接著問自己「為取得學位而背負學貸可行嗎？真的需要這個學位嗎？」。

克隆茲表示，應避免出於情緒化而借款，如為了維持某種生活方式、向他人炫耀，或是支付短期體驗的費用。

他指出，如果為了旅行而負債，那便是個財務上的錯誤。相反地，他建議為旅行體驗預先規劃並儲蓄；克隆茲說，當人們為度假而過度消費或負債時，某種程度上屬於衝動消費，可能導致長期的後悔，因為在回到現實後，不得不面對償還債務所帶來的壓力。

克隆茲表示，他發現人們最常犯的錯誤之一，就是購買自己能負擔得起的最大、最好的房子；即使擅於理財者，也會犯下這個錯誤。他指出，這些人可能會高估自己未來賺錢的能力，同時低估了維修與保養所需的開支。

精華 FAQ

  • 因為房貸可能帶來資產增值，學貸則有機會提升賺錢能力，因此常被視為能累積財富的債務；但前提是借款人真的負擔得起且投資報酬符合預期。

  • 因為這個標籤容易讓人忽略利率、還款壓力與收入變動等風險，進而借超過能力範圍的錢，最後讓原本看似合理的債務變成沉重財務負擔。

  • 應先計算自己每月真正能負擔的金額，評估收入是否穩定、是否有緊急預備金，以及房屋維修與稅負成本，並盡量規劃至少持有5年以分攤交易成本。

利率 俄亥俄州 學貸

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