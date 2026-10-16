老被唱衰的芝加哥 租屋市場熱度超車邁阿密

芝加哥。Image by Pexels from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： RentCafe最新報告顯示，芝加哥因供給緊縮與租屋需求穩定，超越邁阿密成為全美最競爭激烈的租屋市場，平均每戶有17人搶租。

紐約郵報（New York Post）報導，租屋與物業管理平台RentCafe發布最新的報告顯示，芝加哥 超越邁阿密，成為全美租屋市場競爭最激烈的城市，在今年的租屋旺季，平均每間公寓都有17位潛在租客 競爭，空置房源在短短27天內就會被租出。

該份報告分析了截至今年7月全美139個市場的租屋情況。芝加哥在2024年租賃旺季排名第五、去年排名第二，邁阿密則是在2024年和2025年的年終報告中都拿下第一，在這份最新的報告被芝加哥超越，名列第二。

RentCafe資深分析師雷斯勒（Doug Ressler）說，芝加哥排名往前躍進主要是建立於穩定需求基礎上的供給面故事，並非突然有一批租屋者湧入該市，且公寓建設大幅減緩，租屋者必須爭奪數量有限的房源。

芝加哥的房源短缺並不是什麼新鮮事，但最新數據顯示緊張局面正在加劇，RentCafe的分析顯示，新建公寓僅佔芝加哥出租房源的0.27%，今年芝加哥地區的公寓興建預計將降至十多年來的最低水平，該都會區預計將面臨16.5萬套住房的缺口。

房源短缺也推高房價，芝加哥房地產經紀人布朗（Mark Brown）說，一房公寓三年前租金 約為2800元至2900元，現在已漲至3800元至4千元，這種供不應求的局面導致超過95%的公寓被租走，目前將近三分之二的租客會續租而非搬走。

芝加哥相對可負擔的房價是美國大城市中日益罕見的一個優勢，和紐約及舊金山相比，這個被稱為風城的城市有就業機會、餐廳和文化景點，但沒有高得嚇人的房價。

在過去兩年的報告中都拿下第一個邁阿密，在今年的報告排名第二，每間出租的公寓平均有16位潛在租客競爭。

雷斯勒說，邁阿密的租屋市場依舊競爭激烈，出租率有將近96%，約七成租客會續租，但排名出現變化是因為芝加哥的公寓出租速度變快了，平均空置期降至27天，邁阿密則是36天，讓芝加哥從整體指標中脫穎而出。

連曼哈頓也無法贏過芝加哥的租房熱潮，排名第四，房屋出租率96%，每間出租的公寓平均有12位潛在租客競爭，皇后區的排名躍升10位來到第22名，布魯克林區則跌至第26名。

至於全國的租房競爭則稍有緩解，報告指出，每間出租的公寓平均有9位潛在租客競爭。