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租屋或購屋首要考量 他們為何非選靠近好市多不可

編譯周靜芝/即時報導
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好市多（Costco）。（美聯社）
好市多（Costco）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

從租屋到購屋，越來越多美國人把住在好市多附近視為優先考量，因為可快速採買、加油與吃便宜餐，房市也因此出現「好市多效應」。

大多數租客與購屋者在尋找房屋時，都會列出熟悉的清單：優質學區、安全社區、通勤時間短、臥室數量足夠；但對某些美國人來說，另一項優先考量已悄悄躍居首位：住在距離倉儲式賣場好市多Costco）僅幾分鐘路程的地方。

今日美國（USA Today）報導，史泰利（Adam Staley）便是其中一個例子，他對好市多的熱愛已達到另一個層次；每周至少有四天會前往當地的門市，為的是品嚐試吃、搶購優惠商品，以及享用超值的熱狗堡套餐。衣櫥裡盡是史泰利自豪的科克蘭精選（Kirkland Signature）商品，他也坦承好市多是全世界他最喜歡的地方。

因此，當史泰利與家人需在密蘇里州堪薩斯市尋找租屋處時，他選了一間距離他的「聖地」僅五個街區的房子。他表示，這正是他們選擇這間房子的首要原因之一；走出家門、上車，三分鐘就能抵達，「這是一大好處」。

大包裝廚房紙巾、旋轉烤雞與更低油價的吸引力，造就了房地產專家所稱的「好市多效應」（Costco effect），距離這家批發巨頭的遠近，成為人們決定安家地點的關鍵因素。

家就在會員卡所在之處

在社群平台Reddit上，用戶們交流如何搬到離好市多更近的地方。一位反覆比對房地產網站Redfin地圖與好市多位置的用戶問，還有其他人只找離好市多夠近的房子嗎？另一位搬至奧斯汀的購屋者，甚至在試算表中設了一欄，用來記錄與最近一家好市多的距離。

第三位買家則在一個僅有一家好市多的州內，權衡兩個社區的優劣時表示，說出來有點難為情，但在他的考量中，距離好市多有多遠確實佔了很大比重。

對會員來說，住得近有諸多好處，例如在關門前人潮散去時，去加一趟油；或是平日晚上在美食廣場享用便宜又方便的晚餐。在洛杉磯，某建商正順應這股趨勢，直接在好市多附近興建數百戶公寓。

嚴重的「好市多羨慕症」（Costco envy）

雖然對某些人來說，住得近是夢想，但住得太遠也會帶來挫折感。斯潘格勒（Kathy Spangler）與丈夫住在北卡羅來納州派恩赫斯特（Pinehurst）一個高爾夫社區，距離最近的好市多超過一小時車程。這對退休夫婦每年會專程前往好市多兩三次，作為一日遊行程。

在這些難得的行程中，斯潘格勒創造了「好市多羨慕症」這名詞，描述當她推著兩台裝得滿滿的購物車，經過那些只是順道來快速採購的當地人身邊時，心中的那股嫉妒感。

斯潘格勒說，每當他們到那裡，看到有人只買了隻烤雞或幾捲衛生紙就走出來，她都會說自己有「好市多羨慕症」，因為那些人顯然住得很近，可以專程來這裡只買一兩樣東西。

為何靠近好市多成為必備條件

房地產經紀人表示，理想的距離通常在5到15分鐘車程之間，既足夠近，能快速採買；又足夠遠，可避開交通壅塞和配送卡車的噪音。

雖然鄰近好市多的優勢，很少能取代學區等傳統考量因素，但已成為一項有力的賣點。亞利桑納州房地產經紀人貝利斯（Lisa Bayless）指出，買家在考慮某個區域時，會問她最近的好市多在哪裡。

根據房地產網站Zillow對606個設有好市多的郵遞區號內有效房源所做的分析，約有3%的房源在描述中明確強調了該賣場。Zillow住宅趨勢專家彭德爾頓（Amanda Pendleton）說，賣家正積極將靠近好市多作為賣點來行銷，將其視為一種生活便利的設施。

在佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola），近期一處三臥室住宅的售屋廣告中，除了強調開車20分鐘即可抵達市中心、30分鐘可抵達海灘外，更提及彭薩科拉首家好市多即將在僅2.6英里外開幕。

在奧斯汀，麥考麥克（Sean McCormack）將他長達21年的會員資格轉為行銷策略，身為房地產經紀人，他在網站上提供客製化搜尋功能，可根據房屋與當地好市多及區域主要連鎖超市H-E-B的距離進行篩選。

對麥考麥克來說，這不僅是個銷售利器，對於有三名9至17歲男孩的家庭來說，距離好市多不到10分鐘車程實屬必需。他表示，這是個能讓他脫穎而出的好點子，是為那些重視省時省錢的人所設計的。

正是這層考量，讓史泰利對當地好市多的關閉感到格外難過；他所在的堪薩斯市的好市多最近關閉，將轉型為專為商家服務的好市多商務中心，因此不再有美食廣場或免費試吃。下一個最近的好市多賣場位於市區另一端，開車需25分鐘，因此，目前史泰利不得不將他近乎每日的好市多購物習慣，轉為更長遠的規劃，因為不太可能為此再次搬家。

史泰利說，如果只有夫妻兩人，不用顧及孩子，考慮因素或許會不同；他提到是為了孩子就讀的學校，才讓全家留在原地。他表示，得先戒掉「好市多成癮症」，並學會如何一次購齊所有東西。

精華 FAQ

  • 因為好市多提供試吃、低價熱狗、加油與大包裝日用品，能同時省錢又省時，對常去採買的家庭特別有吸引力，因此成為部分人選屋的重要條件。

  • 房仲普遍認為5到15分鐘車程最理想，這樣既能方便臨時補貨、吃美食廣場或加油，又能避開太近造成的交通壅塞與物流車噪音。

  • 史泰利原本住在距離好市多很近的地方，幾乎每周多次前往，但當地門市改成商務中心後，最近分店要開車25分鐘，讓他的日常購物習慣被迫改變。

好市多 Costco 科克蘭

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