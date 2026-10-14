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嬰兒潮世代擁財富優勢 撐起美國消費力半邊天

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美國人的財富在不同世代間有顯著差異，高齡族群正日益動用累積的財富來支持消費支出，...
美國人的財富在不同世代間有顯著差異，高齡族群正日益動用累積的財富來支持消費支出，其中又以坐擁龐大投資組合與退休儲蓄的年長者最為明顯，示意圖。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

AI摘要

文章摘要整理：

美國消費韌性愈來愈受世代財富差異影響，嬰兒潮世代靠房產與投資資產撐起支出，高齡家庭淨資產與收入上升，年輕族群則面臨財務壓力。

聯準會的最新數據顯示，美國人的財富在不同世代間有顯著差異，高齡族群正日益動用累積的財富來支持消費支出，其中又以坐擁龐大投資組合與退休儲蓄的年長者最為明顯，專家說嬰兒潮世代壽命更長、身體更健康，為自己和家人的支出更多，所擁有的投資、房屋資產和退休儲蓄為他們提供更強的購買力。

CNBC報導，經濟學家、投資公司Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）說，比起所得差異，世代更能解釋當前的消費者支出韌性，他稱之為「G型經濟」，因為展現了世代差異。

亞德尼說，嬰兒潮世代活得更久、更健康也更活躍，為自己和家人的支出增加，也有投資、退休儲蓄等支撐消費力，目前的負擔能力危機是針對年輕人，年長者則已累積了龐大的淨資產。

信安金融集團（Principal Financial Group）的最新調查指出，53%的嬰兒潮世代認為他們有能力管理自己的債務，X世代和千禧世代只有42%，Z世代為39%，嬰兒潮世代也有41%的人對目前的財務狀況感到滿意，X世代是29%、千禧世代36%、Z世代34%。

聯準會9日發布的「2022年至2025年美國家庭財務狀況變化」（Changes in U.S. Family Finances from 2022 to 2025）指出，戶主年齡為75歲或以上的家庭，經通膨調整後的淨資產中位數在2022年至2025年間增長了37%，但戶主年齡為35歲以下的家庭，淨資產中位數於同一時期下降了23%。

報告指出，退休收入的增長在提高年長者家庭的淨資產中扮演關鍵角色，在2022至2025年間，戶主年齡75歲或以上的家庭收入中位數增加24%，戶主年齡35歲以下的家庭收入中位數只增加2%。

研究也發現，年長者正日益動用累積的財富來支持消費支出，其中又以坐擁龐大投資組合與退休儲蓄的年長者最為明顯。

摩根大通研究院（JPMorganChase Institute）9月發布的報告指出，在截至今年4月底的三個月中，有8.2%的人將錢從投資資產移到支票帳戶，比2019年同期增加了4%。

報告也發現，投資提款在消費支出中的佔比也不斷增加，今年4月從投資資產轉移到支票帳戶的淨轉移金額占支出的6.8%，比2019年4月增加3.5%。

摩根大通研究院總裁惠特（Chris Wheat）說，人們個人投資帳戶的資金流動，正日益成為每個家庭日常生活的一部分，年長者的比例較高，年輕人的比例較低，若已經歷完整的職業生涯，就有更多時間累積財富，能提領的自然就比較多。

精華 FAQ

  • 新聞指出，嬰兒潮世代因持有較多投資、房產與退休儲蓄，消費能力明顯較強，成為支撐美國消費力的重要族群，也反映世代財富差距擴大。

  • 聯準會報告顯示，戶主75歲以上家庭的經通膨調整後淨資產中位數在2022至2025年增長37%，35歲以下家庭則下降23%，差距十分明顯。

  • 因為年長者累積較多資產，退休收入也在增加，能從投資帳戶提領資金轉入日常帳戶使用。JPMorganChase Institute指出，這類資金流動已更常見。

聯準會 退休 嬰兒潮世代

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