因應稅務新規 理財顧問：年底前3關鍵措施值得考慮

示意圖。Image by Edar from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 隨著新稅法上路，理財顧問建議民眾在年底前及早調整收入與捐贈安排，特別留意ACA補貼斷崖、慈善扣除額與捐贈者建議基金的節稅效果。

隨著「大又美法案」及其他修訂措施帶來的變動，稅務已變得更加複雜；理財顧問指出，這些都可能影響年底的稅務規劃，其中3項關鍵措施值得考慮。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，這項於去年7月通過的法案不僅延續了川普 總統於2017年推動的減稅措施，還針對小費 收入、加班費及汽車貸款利息新增了稅務優惠，並增設了惠及年長者的扣除額；同時，還提高了聯邦對州及地方稅（簡稱SALT）的抵扣額以及其他調整。

隨著年底臨近，專家表示，稅務規劃攸關下一年度報稅季的退稅金額或應繳稅款，最好在12月31日前完成，以下是3項關鍵的稅務措施。

1. 因應「ACA補貼斷崖」而管理收入

調整後總收入（AGI）的變動可能影響一系列稅務優惠，包括保費稅收抵免，這項措施能降低「平價醫療法案」（ACA，俗稱歐記健保）的健康保險費用。

這項在疫情 期間提高的抵免額於2025年後失效，導致數百萬美國人自2026年起面臨所謂的「ACA補貼斷崖」，意即即使收入僅比特定門檻高出1元，也會喪失所有補貼資格，需全額支付健保費用。佛羅里達州財務規劃師盧卡斯（Tommy Lucas）表示，這是「ACA補貼斷崖」真正產生影響的第一年。

一旦家庭收入超過聯邦貧困線門檻的400%（該門檻會因家庭規模而異），斷崖效應便會影響ACA的投保人。以2026年為例，單身人士的門檻約為6萬3000元，四口之家的門檻則為12萬9000元。

但盧卡斯指出，仍有策略可避免「跌落懸崖」，如將高自付額健康計畫（high-deduction health plan）與健康儲蓄帳戶（HSA）供款結合，藉此降低調整後總收入。

2. 善用慈善捐款扣除額

自2026年起，新的法案還為未採列舉扣除的納稅人新增了慈善捐款扣除額，單身申報者最高可達1000元，夫妻聯合申報則為2000元。此項扣除適用於向符合資格的非營利組織所做的現金捐款。

2000元的扣除額可降低應稅所得，若一對適用22%稅率、聯合申報的已婚夫婦捐款2000元，最多可減少440元的聯邦所得稅。

盧卡斯表示，若在2026年申報這項扣除額，將有多一點空間來抵銷可能增加應稅所得的舉動，如出售獲利投資或進行羅斯（Roth）轉換。

3. 將資產轉入捐贈者建議基金（donor-advised fund）

若採用列舉扣除並進行慈善捐贈，新法案增加的兩項變更，可能會減少稅務優惠。2026年起，對採用列舉扣除的納稅人設有慈善扣除「門檻」，只有捐款超過調整後總收入的0.5%時，才可享有稅務減免；之前並未設有這一門檻。

若總收入為20萬元，且在2026年捐贈1萬元，則0.5%的門檻（即前1000元）將不符合慈善扣除的資格。

新法還針對適用37%最高邊際稅率的最頂層高收入家庭，透過將減稅優惠實質上限設定在35%，來限制其扣除額。

隨著股市在高檔徘徊，許多投資者手持應稅證券帳戶中的獲利資產，可能會考慮捐贈這些資產以爭取慈善扣除額。

俄勒岡州財務規劃師安德森（Charissa Anderson）指出，在新法下最大化免稅捐贈的一種方式，是將原本預計在多年分批捐贈的慈善款項集中於同一稅務年度。她表示，當集中捐贈與捐贈者建議基金結合，並以獲利股票作為資金來源時，稅務效益將更加顯著。捐贈者建議基金的運作方式類似「慈善支票簿」，讓納稅人能夠進行一次性大額捐贈，但可隨時間將資金分配給符合資格的非營利組織。

此外，安德森表示，捐贈獲利投資仍能持續帶來避免資本利得稅的好處。