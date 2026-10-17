為什麼柴油價格飆升 會意外影響每個人錢包

美國與伊朗戰爭導致燃油價格全面上漲，加上全球需求旺盛、高額消費稅等因素，推高了美國柴油價格。（路透檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 美國柴油價格因戰爭、需求與稅負上升，帶動運輸與冷藏成本暴增，最終透過超市與物流轉嫁到消費者身上。

美國與伊朗戰爭導致燃油價 格全面上漲，加上全球需求旺盛、高額消費稅等因素，推高了美國柴油價格，目前維持在每加侖平均6.3元水平。總統川普 因應 11 月期中選舉 爭取選民支持，在國外向歐洲與 G7 施壓釋出儲備、在國內則暫時放寬免稅「紅染柴油」(red-dyed diesel)的使用限制。

在當下這個環境，閣下到油站加油時，或會慶幸自己的汽車不是使用柴油。然而不要高興得太早，因為衣食住行、民生所需，事事無一不與柴油扯上關係，油價的波動自然會影響每一個人的錢包。

今日美國(Usa Today)指出，美國經濟很大程度上依賴柴油，從拖車到送貨卡車再到農業聯合收割機，沒有例外。高昂的柴油價格最終會轉嫁至全國超市、倉儲式商店，推高各種商品及服務的價錢。

普渡大學(Purdue University)農業經濟學家達爾海默(Bernhard Dalheimer) 指出，用於運輸及儲存食品的燃料成本，平均占食品總成本的4%到7%，然而對於某些食品，例如需要經長途運輸、易腐爛須冷藏，重量大價格低……等，燃料成本占比會更高。

舉例而言，譬如你在Five Guys餐廳用餐，它們使用的馬鈴薯通常來自愛達荷州，該州距離美國大陸大部分地區都很遠，卡車必須長途跋涉才能將之運送到漢堡店。

密西根州立大學供應鏈管理教授米勒 (Jason Miller) 指出，從愛達荷州運送到芝加哥的馬鈴薯，運費比一年前貴了40%，其中一半就是柴油費。

華盛頓州種植的蘋果、梨子，加州的生菜及草莓等，同有這樣情況。

所有超市的冷藏食品在運送時需要保持冷藏，新鮮農產品、乳製品及肉類，通常也需要冷藏運送，使用的冷藏大卡車尤其消耗大量柴油。

平台與物流市場分析服務商 DAT Freight & Analytics 的首席分析師克羅克(Dean Croke)說，就以從加州薩利納斯(Salinas)運送生菜到紐約為例，目前每一冷藏卡車運費約為 1 萬元，其中僅柴油成本一項就占了4200元，一年前約為2700元。

至於重量大且價格低的產品，尤其容易受到柴油價格的影響，因為運輸成本占了總成本很大一部分，這類產品包括瓶裝飲料、罐頭食品以及家用電器等。

這就說明了，為何汽水公司會選在人口密集的大城市附近設立生產線，目的是盡量減低運輸成本。

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