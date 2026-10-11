我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道奇還在等大谷突然爆發 官網點出和去年關鍵差異

華為尊界煞車斷裂事件延燒…中官方擬整治「速成車」

越來越多購車者延長貸款期限 20%每月還款上千元

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
越來越多購車者為了負擔得起買車的錢，將貸款期限延長。(美聯社)
越來越多購車者為了負擔得起買車的錢，將貸款期限延長。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

新車價格與借款金額持續攀升，愈來愈多買家拉長車貸期限來分攤月付，但四位數月供、長年期貸款與負資產風險也同步惡化。

CNBC報導，越來越多購車者為了負擔得起買車的錢，將貸款期限延長，但即便如此，月付金仍持續上漲；權威購車指南Edmunds的數據顯示，以貸款購買的新車數量中，月付金達到或超過1千元的比例達創紀錄的21.2%，其中又有69%的人選擇72個月或更長的貸款期限。

Edmunds的最新報告顯示，第三季中以貸款購買的新車中，有25.5%的貸款期限達84個月甚至更長，高於去年同期的21.8%，同期平均月付金也達創紀錄的787元，去年同期為756元。

Edmunds消費者洞察分析師喬瑟夫（Joseph Yoon）說，月付金增加是因為消費者整體借貸金額大幅增加。

第三季買新車的平均貸款金額達4萬4644元，創下新高，去年同期為4萬2744元。汽車估價公司凱利藍皮書（Kelley Blue Book）的最新數據顯示，今年8月新車的平均成交價為5萬89元，比去年同期上漲1.9%。

喬瑟夫說，如果需要84個月才能還清貸款，恐是車子超出自己負擔能力的錢在警訊，可以考慮買二手車，選擇配備等級較低、實用性較高的車，或存更多錢以付更多頭期款。

考克斯汽車（Cox Automotive）首席經濟學家羅布（Jeremy Robb）說，由於債券殖利率居高不下，汽車貸款利率上周全面上漲，債券殖利率的上漲壓力會影響消費者各種貸款的利率，而持續的通貨膨脹和對政府債務不斷增加的擔憂加劇了這一局面。

全國汽車經銷商協會（National Automobile Dealers Association）首席經濟學家曼齊（Patrick Manzi）說，由於大多數汽車貸款都與5年期或10年期美國公債收益率掛鉤，預計第四季借貸成本將會上升。

Edmunds的數據顯示，第三季以貸款購買的新車中，21.2%的月付金達到或超過1千元，去年同期為19.1%，而在月付金達四位數的購車者中，69%的貸款期限為72個月以上。

延長貸款期限也會產生額外成本，借款人會隨時間推移而付更多利息。Edmunds指出，第三季的貸款存續時間內支付的平均利息金額達創紀錄的9938元，比去年同期9442元還高。

延長貸款期限也代表累積車輛淨值的速度越慢，這可能會增加車主在還清貸款前出售或交易車輛時，所欠金額超過車輛價值的風險。

喬瑟夫說，在84個月貸款期限的頭幾年，繳交的月付金幾乎每一塊錢都拿去還利息而非本金餘額，再加上正常折舊，讓車主很可能在貸款期限的大部分時間內都處於負資產狀態。

這已經成為日益普遍的問題，Edmunds的另一項數據顯示，第二季的新車交易中，用來換購折抵的舊車有將近3成車貸餘額高於該車輛當前的市場價值，在這種情況下，買家要麼償還剩餘貸款，要麼將其計入新車貸款中。

精華 FAQ

  • 因為新車成交價與貸款金額都在上升，許多買家為了讓每月還款看起來可負擔，只能把期限延長到72個月甚至84個月以上。

  • 第三季以貸款購買的新車中，84個月以上期限占25.5%，月付達1,000元以上占21.2%，平均月付也升到787元，皆創下新高。

  • 雖然能降低當下月付，但會付出更多利息，車主累積淨值也更慢，還可能長期處於負資產狀態，賣車或換車時面臨倒掛。

貸款 二手車

上一則

星座／10月11日至10月17日 巨蟹縮小目標 獅子愉快安穩

下一則

足球／梅西告別國家隊後首戰 梅開二度助邁阿密國際獲勝

延伸閱讀

購車不貸款展示「財務實力」 專家：未必划算

購車不貸款展示「財務實力」 專家：未必划算
比價網站：在美擁有一輛車 每年平均要花5851元

比價網站：在美擁有一輛車 每年平均要花5851元

3年新高… 30年固定利率房貸達7.28% 轉浮動利率者變多

3年新高… 30年固定利率房貸達7.28% 轉浮動利率者變多
低利率房貸 該不該提早還清? 專家教一招 回報更好

低利率房貸 該不該提早還清? 專家教一招 回報更好

熱門新聞

不少人尚未踏上美國前，會透過影視作品及網路影片想像當地生活，認為美國人收入豐厚、家家住大房子，人際關係則相對冷漠。示意圖。(路透)

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

2026-10-09 19:31
台灣鳳梨酥品牌眾多，從酸香土鳳梨、冬瓜鳳梨餡，到加入蛋黃、松子及蔓越莓的創新口味，各有擁護者。圖為台北犁記鳳梨酥。(聯合報系資料照)

她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

2026-10-02 19:36
退休後要住哪裡，預算是重要的決定因素之一。理財網站GO Banking Rates列出將社安金作為主要來源也能過上舒適生活的五個地點，包括南卡羅萊納州狄龍和北達科他州法戈都入列。圖為法戈市中心街景。（取材自unsplash.com@Rob Steele）

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

2026-10-09 20:25
麥克道格拉斯最近出版回憶錄，讓外界一窺這位奧斯卡影帝幕後精采人生。(美聯社)

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

2026-10-10 23:25
退休族分享，離開職場後的生活只將精力留給自己。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

2026-10-04 22:25
南瓜口感香甜、料理方式多元，除了直接蒸熟食用，也能搭配雞肉、雞蛋、豆腐與菇類，變化成主菜、煎餅、燜飯及湯品。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@ Jahra Tasfia Reza）

南瓜別只會用蒸的 網友分享5種家常料理：一顆包辦五天晚餐

2026-10-01 23:25

超人氣

更多 >
劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了

劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了
麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響
川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了
好市多新款原味酸種麵包 不加果乾堅果、切片抹奶油烤更香

好市多新款原味酸種麵包 不加果乾堅果、切片抹奶油烤更香