越來越多購車者延長貸款期限 20%每月還款上千元

越來越多購車者為了負擔得起買車的錢，將貸款期限延長。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 新車價格與借款金額持續攀升，愈來愈多買家拉長車貸期限來分攤月付，但四位數月供、長年期貸款與負資產風險也同步惡化。

CNBC報導，越來越多購車者為了負擔得起買車的錢，將貸款 期限延長，但即便如此，月付金仍持續上漲；權威購車指南Edmunds的數據顯示，以貸款購買的新車數量中，月付金達到或超過1千元的比例達創紀錄的21.2%，其中又有69%的人選擇72個月或更長的貸款期限。

Edmunds的最新報告顯示，第三季中以貸款購買的新車中，有25.5%的貸款期限達84個月甚至更長，高於去年同期的21.8%，同期平均月付金也達創紀錄的787元，去年同期為756元。

Edmunds消費者洞察分析師喬瑟夫（Joseph Yoon）說，月付金增加是因為消費者整體借貸金額大幅增加。

第三季買新車的平均貸款金額達4萬4644元，創下新高，去年同期為4萬2744元。汽車估價公司凱利藍皮書（Kelley Blue Book）的最新數據顯示，今年8月新車的平均成交價為5萬89元，比去年同期上漲1.9%。

喬瑟夫說，如果需要84個月才能還清貸款，恐是車子超出自己負擔能力的錢在警訊，可以考慮買二手車 ，選擇配備等級較低、實用性較高的車，或存更多錢以付更多頭期款。

考克斯汽車（Cox Automotive）首席經濟學家羅布（Jeremy Robb）說，由於債券殖利率居高不下，汽車貸款利率上周全面上漲，債券殖利率的上漲壓力會影響消費者各種貸款的利率，而持續的通貨膨脹和對政府債務不斷增加的擔憂加劇了這一局面。

全國汽車經銷商協會（National Automobile Dealers Association）首席經濟學家曼齊（Patrick Manzi）說，由於大多數汽車貸款都與5年期或10年期美國公債收益率掛鉤，預計第四季借貸成本將會上升。

Edmunds的數據顯示，第三季以貸款購買的新車中，21.2%的月付金達到或超過1千元，去年同期為19.1%，而在月付金達四位數的購車者中，69%的貸款期限為72個月以上。

延長貸款期限也會產生額外成本，借款人會隨時間推移而付更多利息。Edmunds指出，第三季的貸款存續時間內支付的平均利息金額達創紀錄的9938元，比去年同期9442元還高。

延長貸款期限也代表累積車輛淨值的速度越慢，這可能會增加車主在還清貸款前出售或交易車輛時，所欠金額超過車輛價值的風險。

喬瑟夫說，在84個月貸款期限的頭幾年，繳交的月付金幾乎每一塊錢都拿去還利息而非本金餘額，再加上正常折舊，讓車主很可能在貸款期限的大部分時間內都處於負資產狀態。

這已經成為日益普遍的問題，Edmunds的另一項數據顯示，第二季的新車交易中，用來換購折抵的舊車有將近3成車貸餘額高於該車輛當前的市場價值，在這種情況下，買家要麼償還剩餘貸款，要麼將其計入新車貸款中。