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全美不同城市 首次購屋族實現夢想時間差距達60年

編譯周靜芝/即時報導
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一項最新分析顯示，在紐約市需要65年，而在密西根州沃倫（Warren）的典型家庭...
一項最新分析顯示，在紐約市需要65年，而在密西根州沃倫（Warren）的典型家庭僅需三年即可存夠首次購屋的中位數頭期款，而底特律則需近四年。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

最新分析指出，美國各城市首次購屋者存頭期款時間差距極大，紐約需65年、舊金山57年，而中西部部分城市僅約3至5年。

對懷抱購屋夢想的人來說，儲蓄頭期款的時間可能是最大的挑戰。一項最新分析顯示，在紐約市需要65年，而在密西根州沃倫（Warren）的典型家庭僅需三年即可存夠首次購屋的中位數頭期款，而底特律則需近四年。

每日郵報報導，紐約市是全美首次購屋者最難籌措頭期款的主要市場，當地典型家庭需耗時超過65年，才能存夠26萬5000元的中位數頭期款。舊金山也相距不遠，首次購屋者需57年才能攢下40萬元的中位數頭期款；而洛杉磯則需41.5年才能備足17萬500元。

這巨大的差距不僅源自房價，高房價城市的買家需付的頭期款比率也遠高於其他地區，例如紐約通常需支付房價的30%，而底特律與沃倫則僅需約5%。

雷德芬（Redfin）房地產公司經濟研究主管陳舟（Chen Zhao，譯音）表示，存頭期款所需時間因市場不同，差異極大。這些數據來自貸款公司Rocket的分析，該分析基於「家庭每年儲蓄收入的5%」這一前提，並參考了首次購屋者的房貸及2024年人口普查的收入等資料。

在房價較為親民的市場，情況則截然不同；維吉尼亞海灘（Virginia Beach）、沃斯堡（Fort Worth）與印第安納波利斯（Indianapolis）所需的儲蓄時間均約為4.3至4.4年，而威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）則需4.4年，阿拉巴馬州傑克遜維（Jacksonville）則需4.7年。

這項研究結果顯示，美國人實現購屋之路的難度會因居住地而產生極大差異，中西部市場的門檻遠低於部分最昂貴的沿海城市。

在沃倫，首次購屋者的中位數頭期款僅為8797元，相當於預估房價17萬5940元的5%。底特律以預估房價15萬2000元為基準，中位數頭期款為7600元。

Rocket業務長班菲爾德（Bill Banfield）表示，買家應了解當地市場所需的頭期款金額，而非假設必須存下20%；對於任何希望有朝一日能擁有自己房子的人來說，了解當地通常需支付多少頭期款並開始制定計畫，永遠都不嫌早。

即使買家已經存夠頭期款，購屋負擔的挑戰也並未就此結束。額外的過戶費用和預付費用會使完成購屋所需的現金增加數千元，而較高的房貸利率則可能迫使買家支付更多頭期款，以確保每月還款額在可負擔範圍內。

雷德芬的研究估計，一個中位數收入的家庭若要購買一棟典型住宅，同時將預估的每月住房成本控制在總收入的28%以下，則需準備約15萬9000元現金。對於房價最貴市場的買家而言，挑戰更大；分析顯示，在聖荷西（San Jose），中等收入家庭若要將153萬元房產的每月還款額控制在收入28%以下，約需支付115萬元頭期款。

精華 FAQ

  • 主因是房價與頭期款比例差異極大。紐約等高價市場不僅房價高，通常還要付到房價30%；相較之下，沃倫與底特律僅約5%，因此存款年限大幅縮短。

  • 最難的是紐約市，典型家庭需超過65年存到26萬5000元頭期款；舊金山需57年、洛杉磯需41.5年。較容易的則是沃倫約3年、底特律近4年。

  • 除了頭期款，過戶費、預付費用與較高房貸利率都會增加現金需求。雷德芬估計，中位數收入家庭買典型住宅，若要把月付壓在收入28%以下，約需15萬9000元現金。

紐約市 洛杉磯 房價

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