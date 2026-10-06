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越來越多美國人利用投資獲利消費 年長者尤其明顯

編譯尤寶琪／即時報導
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最新研究顯示，越來越多的美國人開始動用投資組合來支持日常消費；研究人員表示，這一...
最新研究顯示，越來越多的美國人開始動用投資組合來支持日常消費；研究人員表示，這一轉變表明家庭財務狀況與股市的漲跌聯繫日益緊密。示意圖。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

摩根大通研究顯示，越來越多美國人把投資獲利轉入支票帳戶用於消費，且老年與高收入族群最明顯，反映家庭財務與股市連動加深。

最新研究顯示，越來越多的美國人開始動用投資組合來支持日常消費；研究人員表示，這一轉變表明家庭財務狀況與股市的漲跌聯繫日益緊密。

摩根大通研究中心(JPMorganChase Institute)最新報告顯示，在截至4月份的三個月裡，8.2%的美國人將資金從投資帳戶轉入支票帳戶，高於2019年同期的4%和2015年的2.4%。這家隸屬於摩根大通集團(JPMorgan Chase)的經濟智庫分析了超過2千萬個匿名化的摩根大通支票帳戶。這些資金轉移相當於這些支票帳戶支出總額的6.8%，高於2019年的3.5%和2015年的2.3%。

雖然這一趨勢主要由老年人和高收入者推動，但在研究涵蓋的各個年齡層和收入群體中，這種現象都變得越來越普遍。該研究所財富與市場研究主管艾克德(George Eckerd)表示，資金轉移既來自證券帳戶，也來自退休帳戶。

艾克德表示：「相對於其他經濟資產而言，家庭股票財富有所增長，因此，金融市場與實體經濟之間的聯繫可能更加緊密。我們觀察到的資金流動證明了這一點。」

根據摩根大通研究所的研究，到2026年第一季度，股票市場持有量將佔家庭總資產的近三分之一，約2010年代初期的兩倍。

該研究並未深入分析家庭如何使用這些資金。換句話說，他們可能將資金用於支付家庭帳單、揮霍或購買奢侈品等各種用途。艾克德表示，不管怎麼用，這些資金肯定沒有被儲蓄起來。

艾克德表示：「我們談到的這些來自投資的資金流，其實都被花掉了。你支票帳戶裡的流動資金保持穩定，所以這些流入的資金直接用於消費。」

摩根大通研究所的研究顯示，在收入排名前10%的人群中，截至2026年4月的三個月內，有20.3%的人從投資帳戶中淨提取了資金，高於2015年同期的6.6%。而在收入低於中位數的人群中，這一比例從1.1%上升至4.1%。

這些差異在老年美國人中尤其顯著。在收入最高的10%人群中，65歲及以上的老年人預計，2025年將有37.3%的人從投資帳戶中淨提取資金，而2019年這一比例為24.5%。投資資金的流向相當於該群體支出的14.9%，高於2019年的8%。

但正將資金從投資帳戶中取出並用於消費的年輕儲戶也越來越多。

摩根大通研究所的研究就發現，在25至44歲收入低於中位數的群體中，2025年有7.1%的人從投資帳戶中淨提取資金，高於2019年的2.9%。對於收入處於該年齡層50%至90%分位數的群體，這一比例則是從7.3%躍升至14.3%。在收入最高的10%族群中，這一比例從15.8%上升至24.2%。

精華 FAQ

  • 截至4月份的3個月內，8.2%的美國人將投資帳戶資金轉入支票帳戶，高於2019年的4%與2015年的2.4%，顯示投資資金更常被直接用於日常消費。

  • 趨勢主要由老年人與高收入者推動，尤其是收入前10%且65歲以上族群。研究估計他們在2025年有37.3%會淨提取投資資金，用於支撐支出。

  • 研究指出，家庭股票財富占比上升，讓金融市場與實體經濟更緊密連結。資金從投資帳戶流向支票帳戶後，通常就會被直接消費，而不是繼續儲蓄。

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