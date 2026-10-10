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降低「最低提領額」稅務衝擊 提早掌握規劃時間點

編譯周靜芝/即時報導
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經常聽到的「安全」退休策略，就是將傳統401(k)與個人退休帳戶（IRA）存滿，...
經常聽到的「安全」退休策略，就是將傳統401(k)與個人退休帳戶（IRA）存滿，延後繳稅，認為這樣就沒事了；但專家指出，其實這並未省下錢，只是將帳單推到未來，而屆時稅率可能更高。示意圖。（圖/123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

本文指出，傳統401(k)與IRA雖能延後繳稅，但RMD開始後可能引發更高所得稅、Medicare加費與社安金課稅，因此應提早規劃。

經常聽到的「安全」退休策略，就是將傳統401(k)與個人退休帳戶（IRA）存滿，延後繳稅，認為這樣就沒事了；但專家指出，其實這並未省下錢，只是將帳單推到未來，而屆時稅率可能更高。理財網站Money Lion報導，真正的問題不在於延後，而是當強制提領開始生效時，會引發一連串的稅務問題、更高的聯邦醫療保險（Medicare）費用，及預料之外的社安稅；只要一步走錯，原本看似明智的決定，就會變成昂貴的頭痛問題。

強制最低提領額（RMD）的現實檢驗

重點是，延後繳稅不等於避稅。會計師札戈蒂（Phillip Zagotti）表示，每投入傳統401(k)或IRA的一元稅前資金，都是國稅局仍會課稅的錢。

多數人在存入稅前款項時，並未考慮未來的稅款。會計師康明斯（Chad Cummings）指出，將稅前帳戶存滿，可能會讓延後繳稅變成退休規劃中的一大失誤；多數人總是著重當下的減免，卻未將政府日後將課徵的稅款納入考量，「這正是關鍵所在」。

例如在73歲時，若擁有300萬元的傳統IRA，在領取社安金之前，初始的RMD約為11萬3000元；無論是否需要這筆錢，這一金額都會出現在納稅申報表上。

財務專家穆森（Melanie Musson）表示，傳統退休帳戶最令人沮喪的一部分就是強制提領，即使不需這麼多錢，但還是得提領，讓你進入更高的稅率級距，甚至可能導致年度收入超過門檻，社安金收入必須繳稅。

隱藏的稅務觸發點

強制性提領不僅影響所得稅，更可能像骨牌效應般帶來一連串意想不到的費用，而多數人從未為此做好規劃。

康明斯說，以稅後方式供款，如投入羅斯個人退休帳戶（Roth IRA）或401(k) 計畫，確實有顯著好處，但多數人都是「設定後就放手不管」，自動向公司的退休計畫供款，卻未曾考量一旦開始提領時將面臨的稅負。

根據2026年聯邦醫療保險門檻，單身申報者的調整後總收入若超過10萬9000元，或已婚夫婦超過21萬8000元，便會引發「與收入相關的每月調整金額」（IRMAA）。康明斯說，一次強制性提領，可能導致兩年後的B部分與D部分保費增加，亦即僅因將過多資金存入稅前退休帳戶，最終可能讓聯邦醫療保險費用大幅增加，需透過複雜且昂貴的帳戶移轉策略來補救。

康明斯指出，額外的IRA收入還可能導致多達85%的社安金需課稅，因此退休人士不僅須就RMD繳稅，還會使原本可免稅的福利需課稅。

該如何應對

稅務專家指出，擁有大筆傳統401(k)財富並非壞事。金融公司創辦人史特勞普（Christopher Stroup）指出，錯誤在於認為稅務影響可以等到退休後再處理。

史特勞普說，在RMD開始前的數年，便應考慮透過羅斯轉換（Roth conversion）、策略性提領、慈善捐贈或更廣泛運用應稅資產，來降低未來的應稅所得，並制定更靈活的退休收入策略。

最佳的選擇就是現在就開始規劃，稅務延後只是一項工具，而非解決方案；而思考這件事的時機，是在需要這筆錢的數十年之前。

精華 FAQ

  • 因為稅前供款只是延後繳稅，不是免稅；等RMD開始後，提領金額會直接列入所得，可能把退休人士推進更高稅率級距，甚至引發其他稅務連鎖反應。

  • RMD可能讓調整後總收入超過門檻，觸發IRMAA而提高Medicare B、D部分保費；同時也可能使最高85%的社安金變成應稅收入，增加整體稅負。

  • 文章建議在RMD前幾年就開始布局，可考慮Roth轉換、策略性提領、慈善捐贈，以及搭配應稅資產配置，降低未來應稅所得並保留退休收入彈性。

社安金 國稅局 退休

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